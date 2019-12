Wymiana ciepła w Białymstoku. Przy ul. Białówny stanęła szafa na ubrania dla potrzebujących (ZDJĘCIA)

Idea jest prosta. Do szafy mieszczącej się przy ul. Białówny (tuż przy parkingu) przynieś ciepłe ubranie, chociaż jedną rzecz. I pozwól, by potrzebujący bez skrępowania brali czego im trzeba. Można zostawić tam swetry, kurtki, czapki, rękawiczki i wszystko, co może przydać się zimą. To co, robimy przedświąteczne porządki w szafach?

Szafa do wymiany ciepła, czyli ubrań na zimowe dni, początkowo stanęła przy szopce bożonarodzeniowej na Rynku Kościuszki. Ale z racji ogromnego zainteresowania została przeniesiona w bardziej ustronne miejsce. Zobacz galerię (6 zdjęć) - Już pierwszego dnia w szafie pojawiło się naprawdę wiele ubrań. Część darczyńców przyniosła wielkie worki, które nie wyglądały zbyt estetycznie w samym sercu miasta. Dlatego podjęliśmy decyzję o przeniesieniu szafy z rynku na ulicę Białówny - mówi Agnieszka Kulmaczewska, inicjatorka akcji. Zasady są proste. Osoby, które chcą i mogą oddać ubrania, przynoszą je do szafy i zostawiają. Osoby, które takiej odzieży potrzebują, przychodzą i się częstują. Białostocka akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii prowadzonej pod hasłem: „Wymiana ciepła". Dzięki niej mieszkańcy i ludzie dobrej woli pokażą, że Białystok też jest pełen ciepła i potrafi się dzielić. – Przyjmujemy ciepłą odzież, dzięki której najbardziej potrzebujący będą mogli przetrwać chłodne dni. Zakładamy optymistycznie, że akcja potrwa do ostatnich mrozów – mówi pani Agnieszka. O akcji dopowiedziała się z internetu i od razu zaczęła działać. Szafę zbudowała z własnych materiałów razem z mężem. Osoby, które chciałyby dołączyć do akcji i podzielić się zimowymi ubraniami, mogą przynosić rzeczy do szafy przez całą dobę.