W Kościele katolickim rozpoczyna się wielki post. W środę wierni posypią głowy popiołem. Od 2 marca wielki post także w Cerkwi

Wielki post w Kościele katolickim trwa 40 dni. Rozpoczyna go Środa Popielcowa. W trakcie nabożeństw kapłani będą posypywać głowy wiernych popiołem. Symbolizuje on kruchość ludzkiego życia. Dlatego kapłan mówi: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

W białostockiej katedrze msza święta pod przewodnictwem metropolity białostockiego abp. Tadeusza Wojdy rozpocznie się w Środę Popielcową o godz. 18.

Tego dnia katolików obowiązuje ścisły post. Wierni mają się powstrzymać od pokarmów mięsnych i ograniczyć do trzech posiłków, w tym jednego do syta. Post obowiązuje osoby, które ukończyły 14 lat.

Popielec to także początek wielkiego postu, który przygotowuje katolików do świąt Wielkanocnych. To czas pokuty i nawrócenia. Zalecany jest post, jałmużna i modlitwa. Wierni spotykają się też na wielkopostnych nabożeństwach Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.