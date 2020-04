Uczniowie zamienili się w bohaterów dzieł sztuki!

- Specyficzna sytuacja, w której się znajdujemy wymaga kreowania zadań podczas zdalnego nauczania. Takich form aktywności, którym młodzież zamknięta w domach może sprostać. Pomysł nie jest mój. Kilka dni temu natknęłam się na akcję kalifornijskiego Getty Museum, później zauważyłam, że nasze Muzeum Narodowe w Warszawie również rozpoczęło taką inicjatywę. Spodobało mi się to wyzwanie! - mówi Marta Mariańska, która w supraskim liceum prowadzi zajęcia z podstaw fotografii i filmu.

Uczniowie chętnie zaangażowali się w wirtualne zajęcia. Każdy wcielił się w rolę bohatera najsłynniejszych dzieł sztuki. Zabawa polega na odzorowaniu postaci z obrazu i wykonaniu fotografi w podobnej pozie.

- To wyzwanie pozwala odpłynąć myślami od kwarantanny. Dają pozytywny oddech. Napisałam do uczniów, że to zadanie funkcjonuje jako zaliczenie na ocenę, ale na szczęście stało się czymś więcej. Dostałam wiadomości, że rozweseliło ich przy pracy. Projekt się rozwija, mam nadzieję, że kolejni uczniowie będą dosyłać swoje pomysły na dialog ze sztuką - cieszy się Mariańska.