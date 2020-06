TEDx Białystok. „Local heroes” tematem przewodnim pierwszej takiej konferencji na Podlasiu

TEDx dzisiaj to marka znana wśród ludzi aktywnych, poszukujących wiedzy, dróg rozwoju i motywacji. Na całym świecie odbywa się około 3 tysięcy takich wydarzeń.

Już w środę (24.06) pierwsza tego typu konferencja odbędzie się w naszym regionie. Hasłem przewodnim TEDx-owego spotkania w Białymstoku jest "Local heroes".

Lokalni bohaterowie to zarówno osoby, które pochodzą z Podlasia, są inspirujące, odniosły sukces w swoich dziedzinach, ale też ci, którzy nie urodzili się w Białymstoku czy Podlaskiem, ale wybrali to miejsce do życia i aktywnego działania.

Będą też tacy prelegenci, którzy nie są osobiście związani z naszym regionem, ale na co dzień działają zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Przed publicznością wystąpi siedmiu prelegentów. Zaprezentowane zostaną też trzy wybrane TED Talk w formie wideo.

Wydarzenie odbędzie się w Auli im. Janusza Korczaka Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, przy ulicy Świerkowej 20 (budynek C).