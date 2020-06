Targi edukacyjne online. W tym roku zastąpią tradycyjne dni otwarte

Targi edukacyjne online to nowe przedsięwzięcie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego (MSWP) i Młodzieżowej Rady Miasta Białegostoku.

- To wspaniała inicjatywa. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego, jako radni Sejmiku, będziemy ją wspierać tak, by udział w niej wzięło jak najwięcej szkół z regionu – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki gratulując młodym radnym pomysłu.

Formuła przedsięwzięcia jest prosta. Targi będą prowadzone w formie wydarzenia na Facebook’u, które potrwa do 12 czerwca - link do wydarzenia . Szkoły będą promowane poprzez posty na FB. By znaleźć się na tzw. tablicy profilu MSWP, placówki powinny wysłać informacje na adres mailowy mswp.podlaskie@gmail.com. Potrzebna będzie treść posta promującego (do 300 słów) wraz z grafiką i odnośnikami, a także linki: do strony szkoły, do opisu profili klas, do filmu promocyjnego (jeśli szkoła taki posiada) oraz do własnego wydarzenia na FB. Posty będą sukcesywnie dodawane i uzupełniane.