Restauracja "Z Drugiej Strony Rynku" znika z kulinarnej mapy Białegostoku. Lokal wkrótce zostanie zamknięty

Chcę podziękować Wam że przez te 6 lat byliście z nami, niektórzy z Was odwiedzają nas od samego otwarcia, Dziękuję za każdą chwilę jak słyszałem.... Chciałem pisać o pandemii, inflacji, nowych ładach... daruję sobie. Dziękuję wszystkim moim pracownikom tym którzy byli ze mną, tym co byli latami i tym co byli na chwilę, wszystkim przyjaciołom lokalu co potrafili ogarnąć rzeczy nie możliwe..... Trzymajcie się wszyscy ciepło - taki wpis zamieścił wczoraj właściciel lokalu na oficjalnym fanpejdżu popularnej restauracji.