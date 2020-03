Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku (zdjęcia)

Wym roku wypromowanych zostało ponad 70 doktorów habilitowanych i doktorów, którzy uzyskali stopnie naukowe na UwB. To liczba większa niż w poprzednich latach.

- Jest to najważniejsze święto uczelni, ponieważ pokazuje, jak szybko uczelnia się rozwija. Doktoraty, habilitacje, profesury to to, co jest esencją uczelni. Pokazują, że mamy potencjał naukowy, i że nasi pracownicy się rozwijają - mówi prof. dr. hab. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.