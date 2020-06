Niesamowita truskawka pana Jana! Natura potrafi zaskoczyć (zdjęcia)

Jan Kalinowski truskawki hoduje od 20 lat. Teraz, na jego działce na Dojlidach zostało już tylko pięć krzaczków. Na jednym z nich mężczyzna znalazł niezwykły owoc.

- Kiedy go zobaczyłem, byłem niesamowicie zaskoczony. Zastanawiałem się czy to truskawka, szczęka czy ręka. To bardzo ciekawe, że przyroda potrafi robić takie cuda. Przez tyle lat nie widziałem nigdy czegoś podobnego - przyznaje pan Jan.