Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca pojechała na Międzynarodowy Konkurs Sztuki Baletowej w Elblągu. Uczniowie zdobyli 16 medali

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Baletowej w Elblągu to jeden z najważniejszych konkursów dotyczących sztuki baletowej dla szkół niepublicznych w Polsce. W zawodach startowało około 500 osób z całej Polski oraz z zagranicy.

Białostocka Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w tej edycji odniosła niemałe sukcesy. Uczniowie szkoły zdobyli łącznie 16. medali w tym 8. za pierwsze miejsca, 4. za drugie i 4. za trzecie. Kolejne trzy osoby zdobyły czwarte miejsca. Dodatkowo dla uczniów szkoły przyznano dwa wyróżnienia specjalne. O Białymstoku i Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca – było w ten weekend w Elblągu głośno.

- Ludzie podchodzili do nas, gratulowali. Mówili, że to coś nowego, że nasze choreografie w zakresie tańca współczesnego są takie świeże, inne. – mówi Karolina Garbacik, dyrektor szkoły. – Cieszył nas też bardzo poziom, jaki zaprezentowali uczniowie w tańcu klasycznym. Widać ogromną pracę i postęp. I szczerze mówiąc – sami byliśmy nieco zaskoczeni ilością nagród i jesteśmy ogromnie szczęśliwi. To dla nas ważna informacja – że to co robimy ma sens, i że robimy to bardzo dobrze. Te sukcesy to bardzo miły prezent dla naszych dzieci i powód do dumy dla ich rodziców. Ale przed naszą szkołą stawiamy wciąż nowe, ambitne zadania i plany. Mam nadzieję, że im sprostamy.