Koronawirus Białystok. Kluby odwołują imprezy [przegląd]

W województwie podlaskim cały czas podejmowane są działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na podstawie rozporządzenia wojewody podlaskiego od czwartku (12 marca) w całym regionie obowiązuje zakaz organizowania wszelkich imprez artystycznych i rozrywkowych. Nieczynne są m.in. teatry, kina, filharmonie, muzea, domy kultury , galerie sztuki. Do rozporządzenia powinny stosować się także kluby, puby czy restauracje, które są wprawdzie czynne, ale nie mogą organizować np. koncertów, dyskotek, występów.

– Aby pomóc w dotarciu z tą informacją do białostockich organizatorów takich imprez, restauratorów i przedsiębiorców, strażnicy miejscy roznoszą im broszury informujące o obowiązującym do odwołania zawieszeniu – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Osoby, które naruszą przepisy o zachowaniu się w miejscach publicznych, będą podlegać karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

O konsekwencjach mówi także art. 165 kodeksu karnego: „Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (...) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat".

Białostocka Straż Miejska również apeluje do mieszkańców, aby w ciągu najbliższych, kluczowych dla rozwoju sytuacji dni ograniczyli do minimum wszelką aktywność poza miejscem zamieszkania, unikali dużych skupisk ludzi i zrezygnowali z wyjazdów do innych części kraju.