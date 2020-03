Gogglebox przed telewizorem. Konrad Mariański i Kuba Feliński zdradzają, jak zaczęła się ich przygoda z programem (zdjęcia)

- Podchodziłem do tego bardzo niepewnie. Występowanie w telewizji to porywanie się na szeroką wodę, a ja nie jestem osobą, która lubi świecić. Stwierdziłem jednak, że co mi szkodzi – przyznaje Kuba.

Jednak zanim to się stało, przyjaciele nie sądzili, że uda im się w ogóle dostać do programu.

To właśnie on wpadł na pomysł wzięcia udziału w show „Gogglebox przed telewizorem”. Po namowach Konrad zgodził się na wysłanie zgłoszenia. Okazało się, że twórcy programu chcą zaprosić ich na casting. Po drodze wykruszyła im się trzecia osoba.

Castingi trwały całe miesiące. W końcu udało się. Dostali szansę wystąpienia w programie. Jak wspominają, pierwsze kroki w telewizyjnym show nie były łatwe.

- Kiedy ktoś nie ma obeznania, początki przed kamerą są bardzo stresujące. Nie było w nas swobody. Dużą zaletą tego programu jest jednak to, że to nie jest on nadawany na żywo. Wtedy minuta ciszy zamieniłaby się 45 min ciszy plus 15 min reklam – przyznaje Kuba.

W pierwszym odcinku ich ekipę pokazano tylko przez chwilę. Wtedy pomyśleli, że być może się do tego nie nadają. Lecz z biegiem czasu, coraz częściej można było zobaczyć ich na ekranie. Wraz z przyzwyczajeniem się do kamer, ich występny zaczęły być bardziej spontanicznie.