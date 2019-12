Dzieci z Litwy przyjechały na święta do Białegostoku. Moment spotkania z rodzinami był pełen wzruszeń! (ZDJĘCIA)

Zaś zgromadzone przed kościołem Farnym rodziny oczekiwały na ich przyjazd z ogromnym podekscytowaniem. Ich emocji nie ostudził nawet mróz! A kiedy już uśmiechnięta gromadka wysypała się na chodnik, zebrani wyciągali szyje, by zobaczyć dziecko, z którym spędzą najbliższe święta. Wśród nich niezwykle radosna pani Elżbieta.

- Chcemy dać trochę szczęścia innym. A lepiej dać komuś siebie i swój czas niż prezenty. Od siedmiu lat przyjeżdża do nas Ewelinka. To cudowna i utalentowana dziewczynka, którą traktujemy jak wnuczkę i bardzo ją kochamy - mówi pani Elżbieta Bronowicz z Łomży.

Dodaje, że nie wyobraża sobie, by czternastolatka nie przyjechała do niej i jej rodziny na Boże Narodzenie. Często utrzymują również kontakt telefoniczny. Ale to jeszcze nie wszystko!