Białystok. Zamień sztuczną choinkę na żywą! Akcja na Rynku Kościuszki

– Naturalne drzewka nie są produkowane z użyciem chemikaliów. Gdy rosną, produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, służą zwierzętom. Szybko ulegają rozkładowi. I przede wszystkim pięknie pachną, co podkreśla atmosferę świąt – podkreślił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W czwartek (19 grudnia) na Rynku Kościuszki o godz. 13.00 będzie można wymienić sztuczne drzewko na żywe. To ekologiczna akcja edukacyjna, zachęcająca do wyboru naturalnych, pachnących choinek.

Trzeba pamiętać, że produkcja sztucznych choinek powoduje zanieczyszczenie powietrza. Poza tym takie tworzywo rozkłada się potem przez 500 lat. Z tego powodu warto z okazji świąt ozdobić dom żywym drzewkiem.

– Organizowana przez nas wymiana choinek, to akcja pilotażowa. W tym roku przygotowaliśmy 100 żywych drzewek. Jeśli białostoczanie będą zainteresowani pomysłem, to wrócimy do tego tematu w szerszym zakresie w przyszłym roku – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.