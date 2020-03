Białystok. Żabka pomaga szpitalowi MSWiA [foto]

Żabka za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej żappka zachęca klientów do przekazywania zebranych punktów na wsparcie regionalnych szpitali zakaźnych. Żappsy będą wspierać też Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białystoku.

Punkty czyli tzw. żappsy można wymienić na pięć cegiełek w przedziale od 50 do 4000 żappsów, które po podwojeniu oznaczają pomoc w przedziale od 1 do 100 złotych. Żappsy na wsparcie szpitali można przekazywać do końca kwietnia br. To kolejna inicjatywa sieci, która poprzez swoje działania intensywnie włącza się w walkę z koronawirusem.