Białystok. Up to date organizuje akcję Wyślij Pocztówkę do Babci Eugenii! PL

Organizatorzy Up to date Festival ze smutkiem informują, że słynna Babcia Eugenia z muralu, który ostatnio zniknął z tzw. wieżowca ONZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, złamała biodro. Ta przykra okoliczność skłoniła ich do rozpoczęcia akcji Wyślij Pocztówkę do Babci Eugenii!