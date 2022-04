Białystok. Nowe psy do adopcji ze schroniska. Te czworonogi czekają na kochającego właściciela [ZDJĘCIA]

Białostockie schronisko ma już nową nazwę. Teraz to "Dolina Dolistówki"

Jednak zanim zdecydujesz się na adopcję pupila, przemyśl to dokładnie. Jak podkreślają pracownicy schroniska, pies to nie zabawka, a adopcja wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jeśli jednak jesteś przekonany, że chcesz stworzyć czworonogowi nowy dom, to być może w naszej galerii zdjęć znajdziesz swojego wiernego towarzysza!