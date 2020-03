Przechadzamy się po Rynku Kościuszki. Mijamy kamienice, obok przejeżdżają auta, spoglądamy na katedrę i ratusz. A wszystko w otoczeniu zielenią. Zobaczcie, co się nie zmieniło, a co zmieniło i jak bardzo przez dziesięciolecia. Przenieście się do historycznego Białegostoku na wędrówkę po Rynku Kościuszki w okresie międzywojennym.

Animacja została przygotowana na podstawie modeli i wizualizacji 3d budynków.