W Białymstoku powstanie pierwszy parking typu Parkuj i Jedź

Parking powstanie w pobliżu pętli komunikacji miejskiej, aby kierowcy przyjeżdżający do Białegostoku mogli zostawić tam samochody, przesiąść się do komunikacji miejskiej i dalej podróżować w ten sposób do centrum miasta. Parking zbudowany zostanie przy ul. F. Filipowicza na działce o powierzchni ok. 0,5 ha. Mają się tam znaleźć miejsca postojowe dla samochodów osobowych i dla aut osób niepełnosprawnych. Dodatkowo powstaną też drogi manewrowe, chodniki oraz oświetlenie. Będzie to pierwszy tego typu parking w mieście na ok. 100 miejsc postojowych.

Miasto szuka wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje inwestycję. Na jego realizację wykonawca ma 17 miesięcy od podpisania umowy.



Inwestycja będzie realizowana w ramach prowadzonego przez Miasto projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku". Jest on realizowany przy wsparciu środków unijnych z programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Cały projekt wart jest ponad 161 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 105 mln 225 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone - poza utworzeniem parkingu typu Park and Ride – na przebudowę ulic (m.in. Wiosennej, Prezydenta R. Kaczorowskiego, Legionowej, Klepackiej), zakup 24 niskoemisyjnych autobusów, zakup i uruchomienie 255 biletomatów mobilnych oraz dostawę i montaż 80 nowych wiat przystankowych, które już wkrótce pojawią się w Białymstoku.