Andrzejki 2022: Wróżby andrzejkowe TOP 10. Jak przewidzieć swoją przyszłość?

Kiedy są Andrzejki?

Andrzejki to tak zwany wieczór wróżb. Obchodzimy je w nocy z 29 na 30 listopada. Wieczór ten od wieków uchodzi za czas magiczny, sprzyjający poznawaniu przyszłości. Jest on też dobrą okazją do zorganizowania ostatniej przed adwentem zabawy.