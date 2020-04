63-latek trzy razy próbował włamać się do bankomatów. Został zatrzymany

W poniedziałkową noc (20.04) tuż przed 2, mundurowi patrolujący miasto zauważyli mężczyznę, który skręcił w zaułek nerwowo rozglądając się. Policjanci postanowili sprawdzić mężczyznę.



Mundurowi w torbie 63-latka znaleźli łom, szlifierkę kątową i łamak. Narzędzia prawdopodobnie służyły do popełnienia przestępstwa. Mężczyzna początkowo tłumaczył policjantom, że umówił się ze znajomym do pracy, a narzędzia służą im do remontów. Policjanci jednak nie dali wiary mężczyźnie.

Śledczy ustalili, że 63-latek trzykrotnie próbował włamać się do bankomatów. Zdarzenia miały miejsce w Białymstoku i Kleosinie. Łączna kwota strat oszacowana przez właścicieli to ponad 10 tysięcy złotych. 63-latek usłyszał trzy zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, do których przyznał się. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem.