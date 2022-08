Warsztaty, sesje jogi i dobre kino. Kolejna edycja Ambient Park już za nami (FOTO)

Poza warsztatami, organizatorzy przewidzieli również sesje jogi na trawie, przygotowane przez doświadczonych trenerów. Z kolei dla miłośników dobrego kina zaplanowano dwa unikatowe seanse, które z pewnością na długo zapadną w pamięć. Widzowie zobaczą “Koyaanisqatsi” – dokumentalny eksperyment filmowy, w którym ukazano niewyobrażalne piękno natury, zderzające się z wciąż pędzącą cywilizacją oraz "No Man is an Island" – będący bezsłowną podróżą do bliskiego, wytęsknionego, lecz niedostępnego terytorium, jakim jest Krym.