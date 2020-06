Politechnika Białostocka rozpoczęła rekrutację. Sprawdź terminy i zasady (ZDJĘCIA)

Najtrudniej będzie się dostać na kierunki: informatyka, budownictwo, logistyka oraz mechanika i budowa maszyn. Tu Politechnika Białostocka ma największe limity przyjęć – od 120 do 300 osób. Łącznie jednak w najbliższym roku akademickim może przyjąć 2081 osób.

Zapisy chętnych odbywają się wzorem lat poprzednich: pierwszym etapem jest rejestracja w systemie IRK, wniesienie opłat, przystąpienie do egzaminu z rysunku na kierunki, na których jest on wymagany. Po zakwalifikowaniu na wybrany kierunek, kandydaci przynoszą osobiście komplet dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.\

Zobacz też: Politechnika Białostocka. Dni Otwarte tym razem online

Egzaminy wstępne na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika, odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Terminy tegorocznej rekrutacji

Rejestracja i zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów potrwają do 13 sierpnia (Uwaga! do 27 lipca w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika). Ostateczną listę kandydatów przyjętych na studia poznamy 2 września br.