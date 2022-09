Podlaskie. Startuje kolejna edycja olimpiady Zwolnieni z Teorii. Organizatorzy spotkają się z uczniami w woj. podlaskim

Łącznie w zeszłej edycji w województwie podlaskim zostało zrealizowanych aż 14 projektów młodzieży. Najlepszym projektem w województwie został “Fit and Active”, który polegał na zorganizowaniu serii wydarzeń publicznych popularyzującej sport i zdrowe odżywianie wśród uczniów i przedszkolaków. Siedem uczennic z suwalskiego Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 zorganizowało targ zdrowej żywności, zajęcia dla przedszkolaków z piramidy żywienia i akcje w mediach społecznościowych zachęcające do aktywności sportowej. Jak twierdzą przedstawiciele Fundacji Zwolnieni z Teorii, zainteresowanie działaniem społecznym w podlaskim rośnie.

Najczęściej czynnikiem motywującym do działania w olimpiadzie projektów społecznych jest nauczyciel czy nauczycielka, która wspierając swoich uczniów, pomaga ich na każdym kroku. Jak podają organizatorzy, już 20% liceów i techników w całej Polsce angażuje swoich uczniów w olimpiadę społeczną Zwolnieni z Teorii. By zachęcić dziesiątki tysięcy młodych ludzi do zrobienia własnego projektu społecznego z rówieśnikami 60 ambasadorów Zwolnionych z Teorii we wrześniu każdego roku jedzie w dwutygodniową trasę po całej Polsce. W tym roku ruszają 19 września, a w województwie podlaskim odwiedzą cztery miasta: Białystok, Łomżę, Augustów i Suwałki.

Zwolnieni z Teorii to największa olimpiada projektów społecznych w Polsce, w której udział każdego roku biorą tysiące uczniów. Jej uczestnicy dobierają się w kilkuosobowe zespoły, określają problem społeczny, na który chcą odpowiedzieć i planują własny projekt społeczny, którego realizacja ma pozytywnie wpływać na odbiorców. Następnie przy wsparciu mentora lub mentorki oraz specjalnej platformy, na której otrzymują wskazówki, jak krok po kroku przejść przez realizację projektu, wprowadzają go w życie. Każdy uczestnik, który ukończy swój projekt, odbiera międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami stworzony z Project Management Institute ATP.