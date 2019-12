Możesz wypożyczyć choinkę w Białymstoku i zwrócić po świętach. Zobacz gdzie

Stawiasz na ekologię? Możesz wypożyczyć choinkę w Białymstoku! Białostocki salon samochodowy wypożycza drzewka na święta.

Od 19 grudnia do 8 stycznia 2019 r. potrwa akcja ogólnopolska, także w Białymstoku. Choinkę można odebrać za 55 złotych z białostockiego salonu dealera Volvo przy Al. Jana Pawła II od 19 grudnia do 23 grudnia. Do domu dostajesz drzewko zadbane i ukorzenione, pochodzące ze sprawdzonego źródła.

Natomiast oddać choinkę trzeba do 8 stycznia 2020 r.

Wybrana przez nas choinka nie trafi po świętach na wysypisko ani do pieca, tylko z powrotem do hodowli. Dodatkowo firma zobowiązała się za każde wypożyczone drzewko zasadzić w lesie 10 nowych.

