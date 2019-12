Darmowe choinki w Białymstoku. Mieszkańcy wymienili sztuczne za żywe. Kolejka po bezpłatne drzewka (zdjęcia)

Była jedną z pierwszych osób, które wymieniły choinki (plastikowe były składowane w specjalnym kontenerze). Do wyboru naturalnych zachęcał wiceprezydent Rafał Rudnicki.

- Plastikową mieliśmy przez ponad 30 lat, ale nie żal się z nią rozstać - mówiła Anna Ciereszko. - Nowa doda świętom naturalnego klimatu. A po nich przesadzę choinkę do lasu.

- Można wybrać większą, można mniejszą - zachwalał wiceprezydent. Cieszymy się, że tylu białostoczan zdecydowało się wymienić sztuczne choinki na naturalne. To pilotażowy program, ale myślę, że w przyszłym roku ponownie zorganizujemy proekologiczną akcję. Już teraz mieszkańcy proponują, by zrobić ją też po południu, tak by mogli przyjść po pracy.

Jaka choinka najlepsza na święta? Wiceprezydent ma żywą

Wiceprezydent przyznał, że w domu też ma naturalne drzewko. - Nie wycinałem choinki osobiście, ale kupiłem - mówił.

Sztuczne choinki łatwo było przynieść, ale z zabraniem naturalnych niektórzy musieli trochę się natrudzić. Co prawda urzędnicy udostępnili mieszkańcom wózek dwukołowy, by odwieźć drzewko do samochodów zaparkowanych w strefie, ale znacznie trudniej radzili sobie z tym niezmotoryzowani.