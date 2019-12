Życzenia noworoczne 2020. Najlepsze życzenia na Nowy Rok 2020: śmieszne, wierszyki, SMS. W Sylwestra życz bliskim szczęśliwego Nowego Roku!

Życzenia noworoczne 2020 to miła tradycja, którą warto kultywować. Już w Sylwestra hucznie świętujemy zaczynający się 1 stycznia Nowy Rok – to nie tylko okazja do zabawy, ale także do tego, by złożyć bliskim życzenia na Nowy Rok 2020. Jedni składają życzenia noworoczne jeszcze przed Sylwestrem, inni o północy, gdy żegnamy się ze starym i witamy z nowym rokiem, jeszcze inni dopiero 1 stycznia wysyłają bliskim życzenia na Nowy Rok. Teraz, gdy możemy złożyć je nie tylko osobiście, ale także przez SMS, Messenger czy FB, nikt się nie wykręci! Życzenia noworoczne zajmą ci chwilę, ale dzięki nim twoi bliscy będą wiedzieli, że o nich pamiętasz. Nie masz pomysłu na winszowanie na Nowy Rok? Mamy kilka propozycji!

Życzenia noworoczne 2020. Nowy Rok to nowe szanse Nie każdy musi umieć składać życzenia, ale każdy może (i powinien) winszować bliskim w tak wyjątkowym dniu, jak Nowy Rok 2020. Jeśli nie wiesz, jak złożyć życzenia noworoczne, skorzystaj z tych, które przygotowaliśmy. Znajdziesz tutaj rozmaite życzenia na Nowy Rok: śmieszne i poważne, wierszyki. W sam raz, by wysłać je SMS-em czy na Facebooku! Na wszystkie dni Nowego Roku

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.

Byś czuł się silny i wiecznie młody! Najpiękniejsze życzenia na Nowy Rok 2020 Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku

z marzeniami o które warto walczyć,

z radościami którymi warto się dzielić,

z przyjaciółmi z którymi warto być

i z nadzieją bez której nie da się żyć! *** Nowy Roczek 2020 wnet przybieży

I nam życie znów odświeży,

Przyjmijcie więc te życzenia,

Które niech będą do spełnienia.

Dobre zdrówko niech nie opuszcza Was,

Nie tylko w świąteczny czas,

Miłość niech kwitnie w rodzinie,

I nadzieja na lepsze jutro nie przeminie,

Kochajcie bliźniego swego jak siebie samego,

I oczekujcie od losu tylko wszystkiego najlepszego.

Tego na nowy 2020 rok życzą Wam… *** Niech petardy zabłysną wysoko na niebie,

niech Nowy Rok szczęściem spłynie na Ciebie,

a los nigdy nie zostawi Cię w potrzebie.

Najlepsze życzenia noworoczne przesyła… *** Przed nami nowych 366 dni, a każdy z nich inny

Niech niosą więc radość, miłość i nadzieję

Niech będą słoneczne a wiatr niech rzadko wieje

Życzę wam też wokół życzliwych ludzi wielu

Życia w zdrowiu, szczęściu i weselu

Niech Nowy Rok przyniesie same dobre chwile

i niech spełni się choć jedno życzenie. Życzenia noworoczne: śmieszne wierszyki Świat wesolutkich

zmartwień malutkich

prezentów masę

za wielką kasę

sylwestra bombowego

a roku nowego jeszcze lepszego *** Dziesięć, dziewięć głośno liczę,

a Tobie Kochanie życzę:

niechaj wszystko o czym marzysz,

w Nowym Roku się wydarzy! *** Przyjemnego szumu w głowie,

wygodnego miejsca w rowie,

no i może jeszcze potem

spokojnego snu pod płotem,

a na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku. *** Szampana piccolo,

Brokatu na czoło,

Uśmiechu na twarzy,

Szampańskiej zabawy,

Życzeń serdecznych,

Wspomnień najlepszych

oraz braku kaca

kiedy w Nowym Roku pamięć wraca … Szczęśliwego Roku Nowego,

szampana chłodnego,

sesji zaliczonej

i kobiety szalonej! https://twitter.com/LogisticGepard/status/1211604380161585152 Tradycyjne życzenia noworoczne 2020 Na nowy rok życzę ci:

mnóstwa śmiechu,

wspaniałych dni wartych zapamiętania,

miłości rodziny i bliskich

oraz zdrowia.

A sylwestrowa zabawa

niech będzie wspaniała. *** Płoną sztuczne ognie, płynie już muzyka,

idzie Nowy Rok, stary już umyka,

więc wznieśmy puchary, tańczmy do rana,

niech los nam nie szczędzi kawioru i szampana. *** Bez zbędnego dumania i ględzenia

Wysyłam Ci noworoczne życzenia

Zamykam je w słowie „Najlepszego”

