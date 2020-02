ZUS kontroluje zwolnienia L4. Wpływają anonimy na „chorych” sąsiadów i współpracowników

- Donosy to dziś coraz częstsza forma namierzania osób, które nie zawsze robią to, co podczas stwierdzonej przez lekarza niezdolności powinny, czyli „kurować się”. Sąsiad na sąsiada, współpracownik na koleżankę zza biurka, były szef na aktualnego przełożonego. Można mnożyć kto na kogo donosi. Np. sygnałem do wszczęcia postępowania wyjaśniającego był pracownik, który na zwolnieniu lekarskim uczestniczył w posiedzeniu sądowym… jako ławnik. Kolejny, to mąż zmarłej kobiety, który zgłosił, że jej brat podczas choroby remontuje dom – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Byli też kłócący się wspólnicy (już nie prowadzą razem firmy), którzy postanowili uprzykrzać sobie życie. Jeden z nich dostarczył ZUS-owi dowody (nagrania i zdjęcia) na biznesowego partnera, że ten zamiast się kurować intensywnie pracował. Z kolei pewna kobieta doniosła na koleżankę, która podczas choroby otwierała przewód doktorski, a prezes firmy wpadł na pobieraniu pieniędzy z bankomatu w banku, w którym pracuje. „Życzliwym” informatorem ZUS okazał się… były prezes.

Jak informuje rzeczniczka, ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień. Pierwszy dotyczy ich wykorzystywania, a drugi - orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku sprawdza się, czy chory wykorzystuje L4 zgodnie przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne czynności, które mogą wydłużyć powrót do zdrowia.

Co ważne, mogą to robić również firmy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników. W 2019 roku białostocki ZUS zrealizował 2,8 tys. takich kontroli. Z tego powodu 223 osoby straciły prawa do zasiłku, a Zakład odzyskał ponad 310 tys. zł.