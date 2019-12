Zobacz gdzie się bawić w Sylwestra w Białymstoku

Sylwester last minute 2019/2020. Jeśli jeszcze nie macie planów na sylwestrową noc w Białymstoku warto się pospieszyć. W knajpach już nie ma miejsc, podobnie na koncertach czy innych, kulturalnych imprezach zamkniętych. Jaka więc jest alternatywa dla ciepłych kapci i sylwestra przed telewizorem?

Największym wydarzeniem będzie zdecydowanie Sylwester Miejski na Rynku Kościuszki. Podczas samej imprezy będzie muzycznie i bezpiecznie, bez huku, bo bez fajerwerków. Kolejny rok z rzędu miasto stawia na pokaz laserów. - To będzie magiczny pokaz, mam nadzieję, że pogoda dopisze - mówi Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, organizatora imprezy. - Byliśmy jednym z pierwszych miast, które w sylwestra zrezygnowało z fajerwerków i myślę, że to była dobra decyzja włodarzy. Impreza rozpocznie się o godz. 21.30, wstęp jest bezpłatny. Pierwsza wystąpi Marta Gałuszewska (godz. 21.30-22.30), po niej na scenę wkroczy gwiazda wieczoru - Sarsa (godz. 22.45-23.55). O północy tradycyjne już usłyszymy życzenia prezydenta miasta i zobaczymy pokaz laserów, który potrwa około piętnastu minut. Do końca imprezy, czyli mniej więcej do godziny 1.30 białostoczan będzie bawił Dj Koston, a centrum miasta zamieni się w wielką salę dyskotekową.

- Dlaczego warto bawić się z nami na rynku? - zastanawia się Dworakowska - Przede wszystkim dlatego, że będzie to świetna okazja do tego, żeby pobyć razem, spotkać się w szerszym gronie znajomych i zostawić za sobą wszelkie smutki i rozterki i z nadzieją przygotować się na nowe wyzwania, marzenia. Sama też chciałam złożyć wszystkim czytelnikom życzenia wszelkiej szczęśliwości i życzliwości na co dzień. Przyjaznych ludzi wokół siebie, niech spełniają się marzenia, będzie zdrowie i pieniądze - bo to przecież środek do realizacji marzeń. Bawmy się razem ostatniego dnia starego roku i wejdźmy w nowy przy dźwiękach dobrej muzyki, której na rynku nie zabraknie.

Jeśli chodzi o artystów to będzie różnorodnie. Marta Gałuszewska to zwyciężczyni 8. edycji “The Voice of Poland”. Pochodzi z Elbląga i do 13. roku życia myślała, że będzie pływać. Jednak okazało się, że... woli śpiewać. Inspiruje ją światowa scena muzyczna: Coldplay, Ellie Goulding, Halsey, John Mayer, Demi Lovato, Tove Lo, Ed Sheeran, GEazy. Jeśli chodzi o artystów polskich - wokalistka uwielbia Kasię Nosowską i Grzegorza Ciechowskiego. Aktualnie, pod okiem Universal Music Polska, pracuje nad rozprzestrzenieniem różu (poprzez muzykę) w Polsce, a może i poza jej granicami. Sarsa - jej chyba nie trzeba przedstawiać. To kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna. Gra na instrumentach klawiszowych i ukulele. Teledyski do jej twórczości mają ponad 100 milionów odtworzeń! Od najmłodszych lat pisze własną muzykę. Współtworzyła wiele projektów, eksperymentując z muzyką od jazzu, poezji śpiewanej po alternatywnego rocka i muzykę elektroniczną. Jej charakterystyczny wokal stylistycznie stawiany był obok głosu Dolores O’Riordan z The Cranberries, Florence Welch z Florence and the Machine, Sia, CocoRosie. Jest też cenioną songwriterką – sukcesy odnosi nie tylko ze swoimi utworami, ale również z radiowymi hitami, które tworzy dla innych polskich artystów.

Dj Koston - czyli nasza, białostocka krew. Od najmłodszych lat fascynowały go płyty winylowe i gramofony. Już w szkole podstawowej zaczęły się pierwsze prowadzenia imprez szkolnych. W szkole średniej, w białostockim klubie Metro poznał Dja K1-Kriza, który dawał mu pierwsze lekcje grania. Supportował koncerty takich gwiazd, jak m.in. Kate Rayan, Agnieszka Chylińska, Patricia Kazadi czy Ewa Farna. Alternatywą dla zabawy na rynku jest noc w kinie. W Heliosach w Galerii Biała i w Galerii Alfa coś dla siebie znajdą koneserzy oraz miłośnicy bardziej rozrywkowego repertuaru. - Mamy dwa zestawy, w każdym po dwa filmy. Jeden pokazujemy przed północą, drugi po - mówi Urszula Komsta, dyrektor zespołu kin Helios w Białymstoku. - Pierwszy z zestawów jest bardziej rozrywkowy. Będzie można zobaczyć filmy "Mayday" oraz "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Warto, bo są to tytuły o których będzie głośno i myślę, że staną się naszym hitem stycznia.

Drugi zestaw to kino dla koneserów. Zobaczyć będzie można "Gorący temat" i "Judy". W przerwie między seansami w Heliosie w Alfie czeka lampka szampana, a w Białej - poczęstunek. - Bilety jeszcze są - mówi Urszula Komsta. - Ale warto się pospieszyć. Myślę, że sylwester w kinie to świetna alternatywa dla tych, którzy nie lubią marznąć na rynku, albo nie czują się dobrze na parkiecie. Myślę, że teraz coraz więcej osób wybiera taką alternatywę na spędzenie sylwestra. Nie jest to powód do wstydu czy obciach, że spędzamy ostatnią noc w roku w kinie. Co więcej, są osoby, które przyznają się, że w sylwestra pójdą... spać. I dobrze im z tym.

Jeśli zaś chodzi o puby - praktycznie nigdzie miejsc już nie znajdziemy. Dużo knajp urządza imprezy zamknięte, biletów nie ma od świąt, albo niekiedy nawet wcześniej. - Są tacy, którzy miejscówki rezerwują sobie już w momencie ogłoszenia przez nas tematyki imprezy sylwestrowej w danym roku - mówi Damian Kudzinowski ze Zmiany Klimatu i Cechowej. - W tym roku w Zmianie bawimy się w klimatach hipisowskich, zaś Cechowa zaprasza na imprezę pod hasłem Francja Elegancja. Wejściówki do Zmiany Klimatu zniknęły jeszcze przed świętami, do Cechowej - tuż po. A ludzie cały czas dzwonią, dopytują. Niektórzy dlatego, że zmieniły im się plany, inni - dopiero się ocknęli i zaczęli myśleć, że sylwestrową noc chcieliby spędzić jednak poza domem. - Od paru lat bawimy się w Zmianie Klimatu, co roku w innej konwencji. Zazwyczaj są to imprezy przebierane - dodaje Kudzinowski. - Zauważyliśmy, że ludzie lubią spędzać ten dzień z poczuciem humoru, dystansem. Nie chcą się smucić, że coś przemija i odchodzi. Przeciwnie. Chcą tańczyć i dobrze się bawić. I tak też zapewne będzie.

I to całą noc, aż do rana. W Nowy Rok zarówno Zmiana Klimatu, jak i Cechowa będą zamknięte. Będzie je można odwiedzić już 2 stycznia. Z kolei na przykład Alchemia i AntyPub w sylwestra będą zamknięte, a już 1 stycznia będzie tam można odpocząć po sylwestrowych szaleństwach. - Od ładnych paru lat jesteśmy zamknięci w sylwestra, nie licząc imprez prywatnych - mówi Łukasz Kuczkin, właściciel. - Jest naprawdę sporo alternatyw, chociażby sylwester miejski. My zapraszamy w nowy rok z nową energią.

