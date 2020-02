"Złota rączka" dla seniorów. Kto w tym roku będzie pomagał?

Ośrodek wschodnich sztuk walk gotowy - wkrótce otwarcie

Na ten moment miłośnicy sportu czekali cztery lata. W końcu został oddany do użytku Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walk na Węglowej. Oficjalnie ma zacząć działać od lutego, a kluby sportowe będą mogły wynajmować sale na godziny. A to nie do końca odpowiada przedstawicielom ...