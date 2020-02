Zeus w Białymstoku. Znany raper nagrał teledysk w naszym mieście (wideo)

- Być może kiedyś Podlasie będzie moim domem - rzucił Zeus

Piosenka "Brzeg" - opnie internautów

W dwa dni od premiery klip zebrał już ponad 100 tys. wyświetleń. Przeglądając komentarze można stwierdzić, że fanom Zeusa nowy kawałek przypadł do gustu. Podlascy miłośnicy jego twórczości są natomiast wyraźnie zaskoczeni teledyskiem to utworu "Brzeg".

W Białym się Ciebie nie spodziewałem 5!

Klasa. Po prostu, cóż tu dużo mówić. Brawo Z!

Wrócił stary nowy Zeus, na to czekałem

Dobra promocja Białegostoku, ale woleli zapłacić Kruszwilowi

"W poszukiwaniu siebie"

Krążek "W poszukiwaniu siebie" swoją premierę będzie miał już 7 lutego. O warstwę muzyczną wszystkich utworów na płycie zadbał producent Klonowsky.

Tak Zeus mówi o swoim najnowszym albumie:

„W POSZUKIWANIU SIEBIE”, czyli w skrócie „WPS”, to nazwa jednej z pierwszych grup rapowych, którą, będąc nastolatkiem, współtworzyłem z moim wieloletnim kolegą z podstawówki, Bogdanem, który dziś funkcjonuje na łódzkiej scenie pod pseudonimem CHIKO. Jak widać po doborze nazwy, już będąc piętnastolatkiem, czułem, że coś, co obecnie nazywa się rozwojem osobistym, czy też ścieżką duchową, to rzecz dla mnie najważniejsza. Bezustanne poszukiwanie prawdy o samym sobie jak i o ludziach w ogóle było dla mnie zawsze motorem napędowym, co odbijało się na mojej twórczości muzycznej, a twórczość ta pozwalała mi konsekwentnie poznawać siebie. Dlatego też zawsze twierdziłem, że tworzę przede wszystkim dla samego siebie. Jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, wiele tekstów naprawdę pozwalało mi przełamywać kolejne bariery, radzić sobie z traumami i uświadamiać sobie często niełatwe prawdy o mnie samym. Sporo wyznań, jakie poczyniłem w moich utworach, przypomina mi znamienne stwierdzenie: „Jestem alkoholikiem”, które podobno potrzebne jest, żeby zacząć leczenie choroby alkoholowej. Wiele potworów przestaje być strasznymi, gdy wyciągnie się je na światło dzienne i tylko wtedy można stawić im czoła."