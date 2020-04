Zamieszki na Barszczańskiej. To była gorąca niedziela

Cztery lata temu, dokładnie 10 kwietnia na ul. Barszczańskiej i Wrocławskiej (przed komisariatem policji) doszło do zamieszek. W stronę policjantów poleciały kamienie i butelki. To była reakcja na śmierć 34-letniego Pawła Klima, który zmarł po policyjnej interwencji na balkonie swego mieszkania.

Załoga karetki wezwała policję. Bo ratownicy mieli podejrzenia, że pacjent może być pod wpływem alkoholu. Mundurowi sprawdzili: nie był. Policjanci ponownie wezwali karetkę. Zapadła decyzja o przewiezieniu Pawła do szpitala. Gdy ratownicy poprosili policjantów o pomoc w sprowadzeniu Pawła do ambulansu, interwencja przybrała dramatyczny obrót. Policjanci tłumaczyli, że siedzący na balkonie 34-latek nagle ocknął się z odrętwienia i stał się agresywny.

Zaczęło się od tego, że w czwartek po południu (7 kwietnia 2016) partnerka Pawła Klima wezwała do niego pogotowie. Powiedziała, że Paweł nie bierze leków, a choruje na schizofrenię, odmawia jedzenia. Ma wahania nastroju – od apatii do silnego pobudzenia.

– Wymachiwał rękami, kopał, gryzł, odpychał funkcjonariuszy. Policjantom udało się go położyć na ziemi i założyć kajdanki. Mimo to mężczyzna nadal się szarpał, był agresywny i pobudzony – mówił podinsp. Andrzej Baranowski, ówczesny rzecznik podlaskiej policji.

Dużo emocji wzbudziła użyta przez policjantów siła fizyczna i gaz, którym został potraktowany Paweł Klim.

– Zanim wbiegliśmy do Pawła na górę, już tam była chmara policjantów. Nie chcieli nas wpuścić, nic powiedzieć. Zbiegli się sąsiedzi. Widzieliśmy, jak sanitariusze wbiegają z tlenem, tym sprzętem do reanimacji. Baliśmy się. W końcu znieśli Pawła w takim jakby worku. Widok był straszny. Pojechaliśmy do szpitala. Pani doktor wyszła do nas i powiedziała, że neurologicznie stan jest fatalny – opowiadała nam szwagierka Pawła Małgorzata Korolczuk.