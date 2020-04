Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje - dla zwolnionych ze składek nie będzie postępowań egzekucyjnych

- Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki by skorzystać ze zwolnienia ze składek mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku. Jeśli jeszcze nie złożyli wniosku i nie zapłacą składek za marzec, kwiecień i maj, ZUS nie będzie wszczynał wobec takich osób postępowania egzekucyjnego. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do zwolnienia mogą złożyć wniosek m.in. o odroczenie terminu zapłaty składek oraz rozłożenie zaległości na raty. Warto przypomnieć, że tacy przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłaty prolongacyjnej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.