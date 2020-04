Zaginieni w województwie podlaskim. Czy ich widziałeś? Zobacz zdjęcia! [KWIECIEŃ 2020]

Zaginieni w województwie podlaskim. Każdego roku w naszym regionie ginie kilkadziesiąt osób. Niektóre udaje się odnaleźć (choć nie zawsze żywe), na jakiekolwiek informacje o innych ich bliscy czekają nierzadko latami. Dlaczego ludzie giną bez śladu? Zobacz obecnie poszukiwane osoby w województwie podlaskim, a jeśli widziałeś którąkolwiek z nich lub masz o niej jakieś informacje, skontaktuj się z Fundacją ITAKA!

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych to organizacja pozarządowa, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w Polsce oraz udziela wsparcia ich bliskim. Do tej pory udało jej się odnaleźć ponad 12 tysięcy osób. Tylko w zeszłym roku do Fundacji zgłoszono ponad 600 zaginięć, a odnaleźć udało się ponad 400 osób.

Bazując na danych Fundacji za zeszły rok, można ocenić, że najczęściej zgłaszane zaginięcia dotyczą mężczyzn w wieku 27-35 lat. Najliczniejsza grupa wiekowa kobiet, których zaginięcia zgłoszono do Fundacji to 9-17 lat. Codziennie giną dzieci

Zaginieni w województwie podlaskim. Czy ich widziałeś? Zaginieni w województwie podlaskim w 2017 roku i zgłoszeni do Fundacji ITAKA to 19 osób, w tym 11 mężczyzn i 8 kobiet. Obecnie poszukiwanych jest 20 osób, które po raz ostatni widziane były w naszym województwie. Zobacz ich zdjęcia i najważniejsze informacje o nich. Być może widziałeś którąś z tych osób lub posiadasz na jej temat jakiekolwiek informacje? Jeśli tak, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Możesz to zrobić dzwoniąc pod numer 116 000 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00) lub 22 654 70 70 bądź wysyłając wiadomość na adres biuro@zaginieni.pl. Fundacja weryfikuje uzyskane informacje we współpracy z policją.

Zaginieni w województwie podlaskim. Widziałeś? Zgłoś! Jeśli widziałeś osobę zaginioną i zechcesz powiadomić o tym Fundację, będzie ona chciała uzyskać od ciebie jak najwięcej wiadomości, które pomogą jej dotrzeć do poszukiwanego. Jakie informacje są istotne i mogą pomóc w poszukiwaniach?

Kiedy i gdzie widziałeś zaginioną osobę: im bardziej szczegółowa informacja, tym lepiej

Czy widziałeś zaginioną osobę raz czy więcej razy?

Jeśli widziałeś zaginionego więcej razy, czy było to zawsze w tej samej okolicy czy w różnych miejscach?

Jak zachowywała się zaginiona osoba?

Czy zaginiony był w towarzystwie czy sam?

Czy była jakaś charakterystyczna rzecz w zachowaniu lub stroju osoby zaginionej?

Jak często ludzie giną bez wieści?

Dlaczego ludzie giną bez śladu? To pytanie, które pewnie zadaje sobie wiele osób. Często nie potrafimy zupełnie zrozumieć tego, dlaczego ludzie giną i poszukuje się ich nierzadko latami. Powodów, dlaczego ludzie giną i ślad po nich zanika jest mnóstwo. Niektórzy po prostu wychodzą z domu i do niego nie wracają, często nie zabierając też żadnych rzeczy. Takie osoby wyjeżdżają do zupełnie innego miejsca w Polsce albo za granicą i zaczynają swoje życia od nowa, paląc za sobą wszystkie mosty. Czasem wiedzą o tym, że są poszukiwane: nie ujawniają się, ale mogą też zgłosić się na komendę policji i oświadczyć, że z powodów osobistych świadomie zerwali wszelkie relacje z bliskimi. W takiej sytuacji, jeśli zastrzegą, że nie chcą, by udzielano komukolwiek informacji o miejscu ich pobytu, policja ma obowiązek wykreślić je z rejestru osób poszukiwanych, a rodzina nie uzyska żadnej informacji o tym, gdzie przebywa taka osoba i co się z nią dzieje.

Dlaczego ludzie giną bez śladu? Inne przyczyny zaginięć to m.in. ucieczki z domu (dotyczą dzieci i nastolatków, a najwięcej odnotowuje się ich wiosną i latem), a także kłopoty z pamięcią, głównie wśród osób starszych.

Policja prowadzi poszukiwania osób dorosłych przez 10 lat od zgłoszenia zaginięcia, ale przez kolejnych 15 lat przechowuje się jeszcze w kartotekach ich dane. Dla osób po 70. roku życia jest to krótszy czas: 5 lat poszukiwań i 5 lat przechowywania danych. W przypadku zaginionych dzieci poszukiwania prowadzi się od momentu, w którym dziecko ukończyłoby 23 lata. Poszukując dzieci, policja wykonuje też progresję wiekową, czyli symulację, jak po upływie lat może wyglądać dziecko.

Magazyn Informacyjny Kuriera Porannego