Tak się bawili właściciele psów ze swoimi pupilami!

Maskotki, legowiska, smycze, obroże, kosmetyki i setki różnych produktów dla czworonogów można było znaleźć na targach PupiLove. To największa impreza na Podlasiu, na którą można było zabrać swoje psy. I to one wybierały co chcą kupić!