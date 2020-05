XIX-wieczny rewolwer oraz lornetka z czasów II wojny światowej w piwnicy przy ul. Warszawskiej [zdjęcia]

Trwa remont dworca PKP w Białymstoku. Zobacz, co jest w środku! [foto]

Jasna elewacja. Ściany i sufit w poczekalni będą zdobione. Wybudowano również kolumny. A wszystko po to, by nawiązać do architektury z czasów carskich, kiedy powstał białostocki dworzec kolejowy. Zgodnie z planem, podróżni będą mogli z niego korzystać w połowie przyszłego roku.