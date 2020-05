X Piknik Militarny Misja Wschód w Ogrodniczkach będzie, ale w innym terminie (zdjęcia)

To największy we wschodniej Polsce zlot rekonstruktorów. Co roku na początku czerwca do żwirowni w Ogrodniczkach ściągają rzesze miłośników militariów. Pokazy pojazdów militarnych i rekonstrukcje cieszą się wielkim zainteresowaniem nie tylko białostoczan. To plenerowa lekcja historii.

Tegoroczna edycja miała być wyjątkowa, bo jubileuszowa. Jednak X piknik militarny w czerwcu się nie odbędzie. Swoje piętno odcisnęła epidemia koronawirusa.