Wystawa robotów w Białymstoku w Alfie. Dla dzieci i dorosłych! Mamy darmowe bilety!

Na wystawie dostępnych jest ponad 70 robotów z całego świata. Można się z nimi pobawić, porozmawiać, pouczyć, a także np. wypić kawę. Dla nieco starszych, oferowana jest nauka latania dronem. Można spróbować siłą swego umysłu zmusić przedmioty do latania. W Robopark nawet dzieci od 2 lat będą mogły poczuć się jak prawdziwi wynalazcy. Ta wystawa to edukacja i rozrywka w jednym miejscu!

W minioną niedzielę do robotów stały kolejki. Można się tylko zastanawiać, czy to dzieci, czy dorośli bawili się lepiej. Wystawa znajduje się na 2 piętrze w Galerii Alfa, na miejscu po klubie fitness. Można w niej brać udział do 23 lutego. Wystawa jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 09.00 – 21.00 I w niedziele od 10.00 do 20.00.