Wycieczki rowerowe do 7 km od Białegostoku. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Wycieczki rowerowe z Białegostoku

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Białegostoku, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Białymstoku ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Białymstoku ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m

RoweremPoPodlasiu poleca trasę rowerzystom z Białegostoku

Dzisiejsza wycieczka do rezerwatu Las Cieliczański (N: 53°10'46.92” E: 23°21'39.6”).

Choć gdzieniegdzie pokropił deszczyk i było dość zimno, była to fajna traska jak na koniec listopada - około 55 km. widoki w tym rezerwacie przednie, bardzo duża aktywność bobrów, widać mają tam idealne warunki. Można też dojechać samochodem do Cieliczanki i stamtąd już parę kilometrów do rezerwatu.Obowiązkowo wpisuję ten rezerwat do odwiedzenia wiosną. Zdecydowanie polecam. Powierzchnia tego rezerwatu to ponad 370 hektarów!! Nie sposób tego pokazać na zdjęciach, filmach i innych nośnikach. Warto jednak poświecić jeden dzień, by tu przyjechać i poobserwować w ciszy "świat obok nas na wyciągnięcie ręki", a wrażenia pozostaną na długo.:)

