Wycieczki rowerowe do 7 km od Białegostoku. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Trasy rowerowe w pobliżu Białegostoku

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Białegostoku, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Białymstoku ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 28 listopada w Białymstoku ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 204 km

Czas trwania wyprawy: 32 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 774 m

Suma zjazdów: 828 m

Trasę rowerową mieszkańcom Białegostoku poleca Maciejkicior87

Trasa do Szepietowa prowadzi głównie drogami asfaltowymi. Bardzo mało jest odcinków gruntowych a jak są, to dobrze ubite i równe. Natomiast na odcinku od Szepietowa do Łochowa, połowa trasy prowadzi drogami gruntowymi a raczej dojazdowymi do pól. Jest dużo kolein i dołów.

Nawiguj