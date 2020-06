Wybory prezydenckie 2020. Zobacz, jak głosować. W lokalu wyborczym dowód, maseczka, długopis, dystans

Tylko do piątku 26 czerwca można pobrać zaświadczenie o głosowaniu w innej gminie. Wyborcy, którzy trafią na kwarantannę do 26 czerwca, będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do piątku. Osoby, które zostaną skierowane na izolację w weekend 27-28 czerwca, nie wezmą udziału w pierwszej turze wyborów.

O urząd prezydenta ubiega się 11 kandydatów. Niedzielne głosowanie będzie wyjątkowe.

- Przy wszystkich poprzednich wyborach informowałem, że do lokalu wyborczego należy zabrać jedynie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. I to wystarczyło, by oddać głos – mówi Marek Rybnik, szef białostockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. - Tym razem to już nie wystarczy. Musimy zaopatrzyć się w więcej przyborów. Tych obowiązkowych, ale i zalecanych.

Do tej pierwszej grupy zaliczane są środki wynikające z przepisów ogólnych o stanie epidemii. Przede wszystkim musimy pamiętać, żeby zachować odstęp, dystans. To dotycz przestrzeni publicznej, w tym również lokali wyborczych. One się nie różnią niczym od wizyty w urzędzie czy w sklepie. W takich pomieszczeniach należy bezwzględnie zasłaniać twarz maseczką lub przyłbicą. Za ich brak grozi mandat.