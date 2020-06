WspieramyLokalnyBiznes - gastronomia - te firmy działają online i zdalnie w podlaskim

Panująca pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Na nowo uczymy się załatwiać wiele codziennych spraw. Na szczęście w podlaskim wiele firm działa i dostarcza rozwiązania z branży „gastronomia”, dzięki którym nie musisz wychodzić z domu. Z naszej bazy wybierz interesującą Cię firmę lokalną i poznaj szczegóły oferty.

ŻYWNOŚĆ – gotowe jedzenie z dostawą do domu (restauracje, bary jadłodajnie, cukiernie)

Białystok

Spółdzielnia Bar &Kafe

kuchnia polska , obiady domowe ,pizza , burgery

KAWELIN

Adres: ul. Legionowa 10, Białystok

ul. Legionowa 10, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 13-22, piątek 13-00, Sobota 13-00, Niedziela 13-22

poniedziałek-czwartek 13-22, piątek 13-00, Sobota 13-00, Niedziela 13-22 📱 +48 605 226 611

🌍 KAWELIN

Gram off on

Adres: ul. Malmeda 17, Białystok

ul. Malmeda 17, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-01, Sobota 12-01, Niedziela 12-01

Poniedziałek - Piątek 12-01, Sobota 12-01, Niedziela 12-01 📱 +48 782 932 228

🌍 Gram off on

RESTAURACJA GRODNO

kuchnia domowa

Adres: ul. Sienkiewicza 28, Białystok

ul. Sienkiewicza 28, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 8-16

Poniedziałek - Piątek 8-16 📱 +48 607 959 400

🌍 RESTAURACJA GRODNO

HORT CAFE

Adres: u. Marii Skłodowskiej-Curie 15, Białystok

u. Marii Skłodowskiej-Curie 15, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 7:30-19, Sobota 09:19, Niedziela 10-17

Poniedziałek - Piątek 7:30-19, Sobota 09:19, Niedziela 10-17 📱 +48 697 203 903

🌍 HORT CAFE

HOTEL LEŚNY

Adres: al. Jana Pawła II 77, Białystok

al. Jana Pawła II 77, Białystok Godziny otwarcia : całą dobę, całą dobę, całą dobę

całą dobę, całą dobę, całą dobę 📱 +48 885 851 411

🌍 HOTEL LEŚNY

JACK SPARROW

Adres: ul. Sienkiewicza 1/1, Białystok

ul. Sienkiewicza 1/1, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 12-00, Sobota 12-02, Niedziela 12-00

poniedziałek-czwartek 12-00, Sobota 12-02, Niedziela 12-00 📱 +48 666 668 980

🌍 JACK SPARROW

JAGA PIZZA & BISTRO

TRATTORIA LAWENDA

Adres: ul. Lawendowa 79a, Białystok

ul. Lawendowa 79a, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-20

Poniedziałek - Piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-20 📱 +48 85 678 92 82

🌍 TRATTORIA LAWENDA

JIMI ROCKET

Adres: Rynek Kościuszki 32, Białystok

Rynek Kościuszki 32, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 10-00, piątek 10-03, Sobota 10-03, Niedziela 12:00

poniedziałek-czwartek 10-00, piątek 10-03, Sobota 10-03, Niedziela 12:00 📱 +48 85 831 13 99

🌍 JIMI ROCKET

KAWIARNIA AKCENT

Adres: Rynek Kościuszki 17, Białystok

Rynek Kościuszki 17, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 09:23, Sobota 09:23, Niedziela 09:23

Poniedziałek - Piątek 09:23, Sobota 09:23, Niedziela 09:23 📱 +48 85 742 19 33

🌍 KAWIARNIA AKCENT

GĘBA W NIEBIE. BURGERY & PIZZA

KAWIARNIO - PIEKARNIA BARISTACJA

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 7, Białystok

ul. Henryka Sienkiewicza 7, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-18, Sobota 10-18, Niedziela 10-18

Poniedziałek - Piątek 10-18, Sobota 10-18, Niedziela 10-18 📱 +48 505 075 420

🌍 KAWIARNIO - PIEKARNIA BARISTACJA

KEBSON

Adres: ul. Kolejowa 22, Białystok

ul. Kolejowa 22, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 10-01, piątek 10-03, Sobota 10-03, Niedziela 10-01

poniedziałek-czwartek 10-01, piątek 10-03, Sobota 10-03, Niedziela 10-01 📱 +48 507 275 050

🌍 KEBSON

SKLEP SWOJAK

Adres: ul. Wierzbowa 6, Białystok

ul. Wierzbowa 6, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 8-16, Sobota 8-15, Niedziela 8-15

Poniedziałek - Piątek 8-16, Sobota 8-15, Niedziela 8-15 📱 +48 85 651 61 83

🌍 SKLEP SWOJAK

KOKU SUSHI

Adres: ul. Kilińskiego 7/1, Białystok

ul. Kilińskiego 7/1, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek poniedziałek-czwartek 12-21, piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-21

Poniedziałek - Piątek poniedziałek-czwartek 12-21, piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-21 📱 +48 535 600 677

🌍 KOKU SUSHI

MIŁY BURGERY

Adres: ul. Wesoła 16, Białystok

ul. Wesoła 16, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek poniedziałek-czwartek 10-23, piątek 10-00, Sobota 12-21, Niedziela 11-22

Poniedziałek - Piątek poniedziałek-czwartek 10-23, piątek 10-00, Sobota 12-21, Niedziela 11-22 📱 +48 519 695 226

🌍 MIŁY BURGERY

MULTIBROWAR

Adres: ul. Icchoka Malmeda 8, Białystok

ul. Icchoka Malmeda 8, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-19, Sobota 12-19, Niedziela 12-19

Poniedziałek - Piątek 12-19, Sobota 12-19, Niedziela 12-19 📱 +48 85 743 20 72

🌍 MULTIBROWAR

TOKYO SUSHI

Adres: ul Waszyngtona 26/1, Białystok

ul Waszyngtona 26/1, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-22

Poniedziałek - Piątek 12-22 📱 +48 798 991 531

🌍 TOKYO SUSHI

NEOBISTRO KWESTIA CZASU

Adres: plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok

plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok Godziny otwarcia : wtorek-czwartek 12-22, piątek 12-00, Sobota 12-00, Niedziela 12-20

wtorek-czwartek 12-22, piątek 12-00, Sobota 12-00, Niedziela 12-20 📱 +48 733 004 381

🌍 NEOBISTRO KWESTIA CZASU

GOOD- FOOD BAR

DWÓR CZARNECKIEGO/ CATERING SZAFRAN

Adres: Porosły Kolonia 54a, Białystok

Porosły Kolonia 54a, Białystok Godziny otwarcia : zamówienie powinno być złożone do godz 10:00 dnia dostarczenia, obiady na sobotę można zamawiać do piątku do godz. 18:00

zamówienie powinno być złożone do godz 10:00 dnia dostarczenia, obiady na sobotę można zamawiać do piątku do godz. 18:00 📱 +48 880 546 008

🌍 DWÓR CZARNECKIEGO/ CATERING SZAFRAN

NOWALIJKA CATERING DIETETYCZNY

PIZZERIA FUKS

Adres: ul. Lipowa 4, Białystok

ul. Lipowa 4, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 10-00, piątek 10-01, piatek godz. 10-01, Niedziela 11-00

poniedziałek-czwartek 10-00, piątek 10-01, piatek godz. 10-01, Niedziela 11-00 📱 +48 85 742 05 90

🌍 PIZZERIA FUKS

PIZZAURACJA MAPPA

Adres: ul. Łąkowa 7/lok. U7, Białystok

ul. Łąkowa 7/lok. U7, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-piatek 9-23, Sobota godz. 09-23, Niedziela godz. 12-23

poniedziałek-piatek 9-23, Sobota godz. 09-23, Niedziela godz. 12-23 📱 +48 733 730 733

🌍 PIZZAURACJA MAPPA

PIZZERIA BIESIADOWO

Adres: al. Jana Pawła II 59 lok. U 11, Białystok

al. Jana Pawła II 59 lok. U 11, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 11-23, piątek 11-00, Sobota 11-00, godz. 12-22

poniedziałek-czwartek 11-23, piątek 11-00, Sobota 11-00, godz. 12-22 📱 +48 85 733 37 65

🌍 PIZZERIA BIESIADOWO

CAFE BLIN

Adres: ul. Bema 11, Białystok

ul. Bema 11, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 10-18, Niedziela 11-20

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 10-18, Niedziela 11-20 📱 +48 780 106 233

🌍 CAFE BLIN

BOSTON WINGS & PIZZA

CECHOWA

Adres: ul. Warszawska 6, Białystok

ul. Warszawska 6, Białystok Godziny otwarcia : 12-18 zamówienia od 10 , 12-18 zamówienia od 10 , 12-18 zamówienia od 10

12-18 zamówienia od 10 , 12-18 zamówienia od 10 , 12-18 zamówienia od 10 📱 +48 85 722 29 16

🌍 CECHOWA

ONA I ON PIZZA BISTRO

kuchnia włoska

BURGEROWNIA BUŁA I SPÓŁA

Adres: ul. Krakowska 11/2, Białystok

ul. Krakowska 11/2, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-20, Sobota 12-20, Niedziela 12-18

Poniedziałek - Piątek 11-20, Sobota 12-20, Niedziela 12-18 📱 +48 510 547 309

🌍 BURGEROWNIA BUŁA I SPÓŁA

WYROLLOWANI

Adres: ul. Zagumienna 7a, Białystok

ul. Zagumienna 7a, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek i niedziela 12-00, piątek-Sobota 12-2

poniedziałek-czwartek i niedziela 12-00, piątek-Sobota 12-2 📱 +48 790 372 070

🌍 WYROLLOWANI

BYCZY BURGER

Adres: ul. Swobodna 38 lok. 8, Białystok

ul. Swobodna 38 lok. 8, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 11-20, piątek 11-23, Sobota 11-23, Niedziela 12-20

poniedziałek-czwartek 11-20, piątek 11-23, Sobota 11-23, Niedziela 12-20 📱 +48 602 816 502

🌍 BYCZY BURGER

ORIENT BISTRO

Adres: ul. Waszyngtona 18, Białystok

ul. Waszyngtona 18, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21

Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21 📱 +48 577 188 174

🌍 ORIENT BISTRO

PARNICZEK

Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19 lok.2, Białystok

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19 lok.2, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-18, Sobota 12-18, Niedziela 12-18

Poniedziałek - Piątek 12-18, Sobota 12-18, Niedziela 12-18 📱 +48 507 054 517

🌍 PARNICZEK

DAGRASSO DZIESIĘCINY

Adres: ul. Antoniuk Fabryczny 34, Białystok

ul. Antoniuk Fabryczny 34, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 11-23, piątek 11-00, Sobota 11-00, Niedziela 11-23

poniedziałek-czwartek 11-23, piątek 11-00, Sobota 11-00, Niedziela 11-23 📱 +48 85 667 00 60

🌍 DAGRASSO DZIESIĘCINY

DĄBRÓWKA

Adres: ul. Warszawska 79, Białystok

ul. Warszawska 79, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9-19, Sobota 9-16, Niedziela 8-16

Poniedziałek - Piątek 9-19, Sobota 9-16, Niedziela 8-16 📱 +48 85 741 36 66

🌍 DĄBRÓWKA

DOBRY KEBAB Z SIENKIEWICZA

Adres: ul. Sienkiewicza 52, Białystok

ul. Sienkiewicza 52, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-22, Sobota 10-22, Niedziela 10-22

Poniedziałek - Piątek 10-22, Sobota 10-22, Niedziela 10-22 📱 +48 666 215 250

🌍 DOBRY KEBAB Z SIENKIEWICZA

DOHO SUSHI

Kuchnia Japonii oraz Orientu

Adres: ul. Kijowska 7 lok. U4, Białystok

ul. Kijowska 7 lok. U4, Białystok Godziny otwarcia : poniedziaek-czwartek 12-22, piatek 12-23, Sobota 12-23

poniedziaek-czwartek 12-22, piatek 12-23, Sobota 12-23 📱 +48 734 443 944

🌍 DOHO SUSHI

DOMINOS PIZZA

Adres: ul. Zachodnia 2 lok. A3, Białystok

ul. Zachodnia 2 lok. A3, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek - czwartek 11-23, piatek 11-00, Sobota 11-00, Niedziela 11-23

poniedziałek - czwartek 11-23, piatek 11-00, Sobota 11-00, Niedziela 11-23 📱 +48 85 871 26 01

🌍 DOMINOS PIZZA

Restauracja VENESSA

ELJOT

kuchnia domowa

Adres: ul. Starobojarska 25, Białystok

ul. Starobojarska 25, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-20, Sobota 11-19, Niedziela 11-19

Poniedziałek - Piątek 10-20, Sobota 11-19, Niedziela 11-19 📱 +48 502 350 332

🌍 ELJOT

NOCNA PIZZA

Adres: ul. Młynowa 14, Białystok

ul. Młynowa 14, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 18-2:30, piątek 18-04, Sobota 18-04, Niedziela 18-02:30

poniedziałek-czwartek 18-2:30, piątek 18-04, Sobota 18-04, Niedziela 18-02:30 📱 +48 888 477 447

🌍 NOCNA PIZZA

MultiBrowar

Adres: ul. Malmeda 8, Białystok

ul. Malmeda 8, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 12.00-20.00, Sobota 12.00-20.00, Niedziela 12.00-20.00

Poniedziałek - piątek 12.00-20.00, Sobota 12.00-20.00, Niedziela 12.00-20.00 📱 +48 85 743 20 72

📧 kontakkontakt@multibrowar.com

🌍 MultiBrowar

Elvis Burger

Adres: ul. Białówny 9 lok 7, Białystok

ul. Białówny 9 lok 7, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10.00-23:30, Sobota 10.00 - 23:30, Niedziela 12.00 - 23:30

Poniedziałek - piątek 10.00-23:30, Sobota 10.00 - 23:30, Niedziela 12.00 - 23:30 📱 +48 796 251 122

📧 daniel33@o2.pl

🌍 Elvis Burger

Sultan PIDE & PIZZA

Adres: ul. Białówny 9 lok.8, Białystok

ul. Białówny 9 lok.8, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 11.00 - 22.00, Sobota 11.00 - 22.00, Niedziela 11.00 - 22.00

Poniedziałek - piątek 11.00 - 22.00, Sobota 11.00 - 22.00, Niedziela 11.00 - 22.00 📱 +48 509 698 063

📧 sultanpidepizza@gmail.com

Wytwórnia Sushi

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 10/03, Białystok

ul. Bohaterów Monte Cassino 10/03, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10.00-22.00, Sobota 10.00-22.00, Niedziela 10.00-22.00

Poniedziałek - piątek 10.00-22.00, Sobota 10.00-22.00, Niedziela 10.00-22.00 📱 +48 730 101 951

📧 wytwornia.sushi@wp.pl

🌍 Wytwórnia Sushi

Hotel Leśny

Adres: Aleja Jana Pawła II 77, Białystok

Aleja Jana Pawła II 77, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 9.00-17.00, Sobota 9.00-17.00, Niedziela 9.00-17.00

Poniedziałek - piątek 9.00-17.00, Sobota 9.00-17.00, Niedziela 9.00-17.00 📱 +48 607 154 698

📧 catering@lesny.bialystok.pl

🌍 Hotel Leśny

Bistro Lokalna

Super Kebab

Adres: ul. Zachodnia 2A/U1, Białystok

ul. Zachodnia 2A/U1, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10.00-20.45, Sobota 10.00-20.45, Niedziela 13.00-20.45

Poniedziałek - piątek 10.00-20.45, Sobota 10.00-20.45, Niedziela 13.00-20.45 📱 +48 690 215 094

📧 kamart.kebab@gmail.com

🌍 Super Kebab

Gorący Trójkąt

Adres: ul. Lipowa 12, Białystok

ul. Lipowa 12, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10:00 - 00:00, Sobota 10:00-05:00, Niedziela 10:00-00:00

Poniedziałek - piątek 10:00 - 00:00, Sobota 10:00-05:00, Niedziela 10:00-00:00 📱 +48 575 394 566

📧 goracytrojkat@gmail.com

🌍 Gorący Trójkąt

Ona i On pizza bistro

Halo Picka

Adres: ul. Świętojańska 28, Białystok

ul. Świętojańska 28, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 9.00-2.00, Sobota 24h, Niedziela 24h

Poniedziałek - piątek 9.00-2.00, Sobota 24h, Niedziela 24h 📱 +48 798 765 522

📧 marekszpakowski.1996@wp.pl

🌍 Halo Picka

Naleśnikarnia RETROSPEKCJA

Adres: ul. Wiejska 65 lok. 2, Białystok

ul. Wiejska 65 lok. 2, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10.00-21.00, Sobota 10.00-21.00, Niedziela 10.00-21.00

Poniedziałek - piątek 10.00-21.00, Sobota 10.00-21.00, Niedziela 10.00-21.00 📱 +48 510 728 020

📧 retrospekcja@interia.pl

🌍 Naleśnikarnia RETROSPEKCJA

Royal Kebab

Bar Mleczak

Adres: ul. Żelazna 9 lok. U15, Białystok

ul. Żelazna 9 lok. U15, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 9.00-16.00, ,

Poniedziałek - piątek 9.00-16.00, , 📱 +48 85 679 24 24

📧 bar.mleczak@gmail.com

Dagrasso Bialystok Dziesieciny

Restauracja Pod Herbem

TIME4SUSHI

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 26, Białystok

ul. Jana III Sobieskiego 26, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek 11-20, Wtorek-czwartek 11-21, piątek 11-23, Sobota 12-23, Niedziela 11-20

poniedziałek 11-20, Wtorek-czwartek 11-21, piątek 11-23, Sobota 12-23, Niedziela 11-20 📱 +48 786 207 206

🌍 TIME4SUSHI

Sosnowe Zacisze

Adres: ul. Leśna 20, Białystok

ul. Leśna 20, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 12.00-19.00, Sobota 12.00-19.00, Niedziela 12.00-19.00

Poniedziałek - piątek 12.00-19.00, Sobota 12.00-19.00, Niedziela 12.00-19.00 📱 +48 663 131 199

📧 sosnowezacisze@wp.pl

🌍 Sosnowe Zacisze

Rowerowa Naleśniki i Kawa

Adres: ul. Warszawska 63, Białystok

ul. Warszawska 63, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 12.00-20.00, Sobota 12.00-20.00, Niedziela 12.00-20.00

Poniedziałek - piątek 12.00-20.00, Sobota 12.00-20.00, Niedziela 12.00-20.00 📱 +48 506 166 751

📧 rowerowabialystok@gmail.com

u Lodziarzy Wytwórnia Lodów Polskich

Adres: ul. Rynek Kościuszki 26a, Białystok

ul. Rynek Kościuszki 26a, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10:00-18:00, Sobota 10:00-18:00, Niedziela 10:00-18:00

Poniedziałek - piątek 10:00-18:00, Sobota 10:00-18:00, Niedziela 10:00-18:00 📱 +48 518 299 214

📧 ulodziarzy.bialystok@gmail.com

Kawiarnia Akcent

Adres: ul. Rynek Kościuszki 17, Białystok

ul. Rynek Kościuszki 17, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10.00-17.00, Sobota 10.00-17.00, Niedziela 10.00-17.00

Poniedziałek - piątek 10.00-17.00, Sobota 10.00-17.00, Niedziela 10.00-17.00 📱 +48 85 742 19 33

📧 akcent.kawiarnia@gmail.com

PIZZA ASTI

Soodi Pierogarnia

Adres: ul. Jurowiecka 19 lok. 1, Białystok

ul. Jurowiecka 19 lok. 1, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-20.00, Niedziela 10.00-20.00

Poniedziałek - piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-20.00, Niedziela 10.00-20.00 📱 +48 721 302 302

📧 kontakt@soodipierogarnia.pl

🌍 Soodi Pierogarnia

PIZZERIA TONI PEPERONI

Adres: ul. Antoniukowska 1, Białystok

ul. Antoniukowska 1, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 11-21:30, piątek 11-22:30, Sobota 11-22:30, Niedziela 11-21:30

poniedziałek-czwartek 11-21:30, piątek 11-22:30, Sobota 11-22:30, Niedziela 11-21:30 📱 +48 507 344 386

🌍 PIZZERIA TONI PEPERONI

WYTWÓRNIA SUSHI

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 10 / 03, Białystok

ul. Bohaterów Monte Cassino 10 / 03, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-22

Poniedziałek - Piątek 10-22 📱 +48 792 177 048

🌍 WYTWÓRNIA SUSHI

BISTRO DOBRA ZMIANA

ŚWIĘTOJAŃSKA 21

Adres: ul. Świętojańska 21, Białystok

ul. Świętojańska 21, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 12-16 oraz 17-22, piątek 12-16 oraz 17-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-23

poniedziałek-czwartek 12-16 oraz 17-22, piątek 12-16 oraz 17-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-23 📱 +48 737 962 160

🌍 ŚWIĘTOJAŃSKA 21

SZTUKA MIĘSA

TANOSHII JAPANESE RESTAURANT & SUSHI BAR

BISTRO-KAWIARNIA 7METOD

Adres: ul. Kilińskiego 7/1, Białystok

ul. Kilińskiego 7/1, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 8-22, piątek 8-23, piątek 10-23, czwartek 10-22

poniedziałek-czwartek 8-22, piątek 8-23, piątek 10-23, czwartek 10-22 📱 +48 570 713 719

🌍 BISTRO-KAWIARNIA 7METOD

TASTE OF INDIA

PASJA CHEFA

Adres: ul. Jana Kilińskiego 13, Białystok

ul. Jana Kilińskiego 13, Białystok Godziny otwarcia : wtorek-czwartek 14-00, piątek 14-02, Sobota 14-02, Niedziela 12-22

wtorek-czwartek 14-00, piątek 14-02, Sobota 14-02, Niedziela 12-22 📱 +48 85 676 55 44

🌍 PASJA CHEFA

RATUSZOWY CAFE & REST.

PRZY KOMINKU BISTRO

Adres: ul. Broniewskiego 4 lok. 122, Białystok

ul. Broniewskiego 4 lok. 122, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-18

Poniedziałek - Piątek 10-18 📱 +48 530 485 208

🌍 PRZY KOMINKU BISTRO

PIZZERIA GORĄCY TRÓJKĄT

PIZZA MAJSTRY

PIZZERIA MEDELLIN ESCOBAR

PIU’DI PIZZA

Adres: ul. Grochowa 3, Białystok

ul. Grochowa 3, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-23

Poniedziałek - Piątek 11-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-23 📱 +48 501 507 401

🌍 PIU’DI PIZZA

PIEROGARNIA PANI PIEROŻEK

Adres: ul. Waszyngtona 38 lok. U3, Białystok

ul. Waszyngtona 38 lok. U3, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-20, Sobota 11-20, Niedziela 11-20

Poniedziałek - Piątek 11-20, Sobota 11-20, Niedziela 11-20 📱 +48 500 023 007

🌍 PIEROGARNIA PANI PIEROŻEK

PARADISO

Adres: ul. Skłodowskiej 19, Białystok

ul. Skłodowskiej 19, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 10-22, piątek 10-23, Sobota11-23, Niedziela 11-22

poniedziałek-czwartek 10-22, piątek 10-23, Sobota11-23, Niedziela 11-22 📱 +48 85 652 72 71

🌍 PARADISO

ZDROWA MICHA BISTRO PIEKARNIA

Oferuje zdrową żywność

Adres: ul. Kręta 10a lok 2, Białystok

ul. Kręta 10a lok 2, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek pn.-pt. 10-18

Poniedziałek - Piątek pn.-pt. 10-18 📱 +48 881 788 558

🌍 ZDROWA MICHA BISTRO PIEKARNIA

PAN SCHABOWY

Adres: ul. Konstytucji 3 maja 24/13, Białystok

ul. Konstytucji 3 maja 24/13, Białystok Godziny otwarcia : Sobota 11-17

Sobota 11-17 📱 +48 730 199 000

🌍 PAN SCHABOWY

500 STOPNI - PIZZA NAPOLETANA

OBIADY JAK U MAMY

BABKA

Adres: ul. Lipowa 2, Białystok

ul. Lipowa 2, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 11-22, piątek 11-00, Sobota 10-00

poniedziałek-czwartek 11-22, piątek 11-00, Sobota 10-00 📱 +48 690 272 707

🌍 BABKA

BELLA VITA

Adres: ul. Upalna 1a, Białystok

ul. Upalna 1a, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-23, Sobota 11-23, Niedziela 11-23

Poniedziałek - Piątek 11-23, Sobota 11-23, Niedziela 11-23 📱 +48 511 511 565

🌍 BELLA VITA

PIZZERIA SIOŁO

Adres: ul. Warszawska 22, Białystok

ul. Warszawska 22, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 11-23, piątek 11-00, Sobota 11-00, godz. 12-22

poniedziałek-czwartek 11-23, piątek 11-00, Sobota 11-00, godz. 12-22 📱 +48 608 607 576

🌍 PIZZERIA SIOŁO

PIZZERIA PRUSZYNKA

Adres: ul. Hallera 17a, Białystok

ul. Hallera 17a, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21

Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21 📱 +48 85 744 63 14

🌍 PIZZERIA PRUSZYNKA

RESTAURANT & BAR CRISTAL

Adres: ul. Lipowa 3/5, Białystok

ul. Lipowa 3/5, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 6:30-23, piątek6:30-00, zamówienia do 20, Sobota 6:30-12, zamówienia do 20, Niedziela 6:30-23, zamówienia do 20

poniedziałek-czwartek 6:30-23, piątek6:30-00, zamówienia do 20, Sobota 6:30-12, zamówienia do 20, Niedziela 6:30-23, zamówienia do 20 📱 +48 695 302 508

🌍 RESTAURANT & BAR CRISTAL

RANY JULEK

Adres: ul. Nowy Świat 2, Białystok

ul. Nowy Świat 2, Białystok Godziny otwarcia : pon.-czw. 12-22, pt. 12-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-22

pon.-czw. 12-22, pt. 12-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-22 📱 +48 727 272 862

🌍 RANY JULEK

RETROSPEKCJA

Adres: ul. Wiejska 65, Białystok

ul. Wiejska 65, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-19, Sobota 12-19, Niedziela 12-19

Poniedziałek - Piątek 10-19, Sobota 12-19, Niedziela 12-19 📱 +48 510 728 020

🌍 RETROSPEKCJA

ROXY BURGERS

Adres: Rynek Kościuszki 20, Białystok

Rynek Kościuszki 20, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek 11-23, wtorek-czwartek 11-00, piątek 11-03, Sobota 12-03, Niedziela 12-23

poniedziałek 11-23, wtorek-czwartek 11-00, piątek 11-03, Sobota 12-03, Niedziela 12-23 📱 +48 732 837 587

🌍 ROXY BURGERS

ROYAL KEBAB

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 5 lok. u10, Białystok

ul. Bohaterów Monte Cassino 5 lok. u10, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 10-22, piątek12-20, Sobota 12-20, Niedziela 12-20

poniedziałek-czwartek 10-22, piątek12-20, Sobota 12-20, Niedziela 12-20 📱 +48 508 267 888

🌍 ROYAL KEBAB

SWEET FIT & EAT

SUSHI TO GO

Adres: ul. Warszawska 21 / 7, Białystok

ul. Warszawska 21 / 7, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-20:30, Sobota 11-20:30, Niedziela 12-20:30

Poniedziałek - Piątek 11-20:30, Sobota 11-20:30, Niedziela 12-20:30 📱 +48 537 373 756

🌍 SUSHI TO GO

SUPER KEBAB

Adres: ul. Zachodnia 2A/U1 Nowe Miasto, Białystok

ul. Zachodnia 2A/U1 Nowe Miasto, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-21, Sobota 10-21, Niedziela 13-21

Poniedziałek - Piątek 10-21, Sobota 10-21, Niedziela 13-21 📱 +48 690 215 094

🌍 SUPER KEBAB

SPHINX

Adres: ul. Świętojańska 15, Białystok

ul. Świętojańska 15, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9-21, Sobota 9-21, Niedziela 11-19

Poniedziałek - Piątek 9-21, Sobota 9-21, Niedziela 11-19 📱 +48 667 109 351

🌍 SPHINX

SOODI PIEROGARNIA

Adres: ul. Jurowiecka 19 lok 1, Białystok

ul. Jurowiecka 19 lok 1, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-21, Sobota 10-21, Niedziela 10-21

Poniedziałek - Piątek 10-21, Sobota 10-21, Niedziela 10-21 📱 +48 721 302 302

🌍 SOODI PIEROGARNIA

CUKIERNIA PANI K.

Adres: ul. Sybiraków 4 lok u7, Białystok

ul. Sybiraków 4 lok u7, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-20, Sobota 10-20, Niedziela 10-18

Poniedziałek - Piątek 10-20, Sobota 10-20, Niedziela 10-18 📱 +48 533 350 577

🌍 CUKIERNIA PANI K.

SIOUX

Adres: ul. Rynek Kościuszki 32, Białystok

ul. Rynek Kościuszki 32, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 10-23, piątek-sobota 10-00, Sobota 10-00

poniedziałek-czwartek 10-23, piątek-sobota 10-00, Sobota 10-00 📱 +48 85 651 51 51

🌍 SIOUX

SAVONA UPALNA

Adres: ul. Upalna 1a lok. 87, Białystok

ul. Upalna 1a lok. 87, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 11-22:30, piątek11-23:30, Sobota 11-23:30, Niedziela 12-22:30

poniedziałek-czwartek 11-22:30, piątek11-23:30, Sobota 11-23:30, Niedziela 12-22:30 📱 +48 792 575 353

🌍 SAVONA UPALNA

SAVONA

Adres: ul. Władysława Wysockiego 69, Białystok

ul. Władysława Wysockiego 69, Białystok Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-00, Sobota 10-00, Niedziela 12-00

Poniedziałek - Piątek 10-00, Sobota 10-00, Niedziela 12-00 📱 +48 724 555 111

🌍 SAVONA

SAVONA

Adres: ul. Atłasowa 2/1, Białystok

ul. Atłasowa 2/1, Białystok Godziny otwarcia : poniedziałek-czwartek 10-23, piątek10-00, Sobota 10-00

poniedziałek-czwartek 10-23, piątek10-00, Sobota 10-00 📱 +48 577 377 006

🌍 SAVONA

RUKOLA PIZZA BISTRO

Kafejeto

Adres: ul. Mazowiecka 48, Białystok

ul. Mazowiecka 48, Białystok Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 9.00-18.00, Sobota 9.00-18.00, Niedziela 9.00-18.00

Poniedziałek - piątek 9.00-18.00, Sobota 9.00-18.00, Niedziela 9.00-18.00 📱 +48 578 704 708

📧 kawiarnia@kafejeto.pl

🌍 Kafejeto

Suwałki

Bar Gorący Kociołek

Adres: ul. Nowomiejska 8a, Suwałki

ul. Nowomiejska 8a, Suwałki Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 12.30 - 17.00, Sobota 12.30 - 15.00

Poniedziałek - piątek 12.30 - 17.00, Sobota 12.30 - 15.00 📱 +48 731 193 592

📧 fris-suwalki@wp.pl

Planeta Pizzy

Fabryka Smaku

Adres: ul. Minkiewicza 1, Suwałki

ul. Minkiewicza 1, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-18, Sobota 11-18, Niedziela 11-18

Poniedziałek - Piątek 11-18, Sobota 11-18, Niedziela 11-18 📱 +48 500 808 086

🌍 Fabryka Smaku

Fresco Hostel & Food

Adres: Ks. Jerzego J. Zawadzkiego 7, Suwałki

Ks. Jerzego J. Zawadzkiego 7, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-23, Sobota 11-23, Niedziela 11-23

Poniedziałek - Piątek 11-23, Sobota 11-23, Niedziela 11-23 📱 +48 501 370 877

🌍 Fresco Hostel & Food

Gruby Benek. Pizzeria

Kredens Smaku

Adres: ul. Minkiewicza 4, Suwałki

ul. Minkiewicza 4, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-20, Sobota 10-20, Niedziela 10-20

Poniedziałek - Piątek 10-20, Sobota 10-20, Niedziela 10-20 📱 +48 519 702 987

🌍 Kredens Smaku

Naleśnikarnia Lemon

Adres: ul. Noniewicza 71/1, Suwałki

ul. Noniewicza 71/1, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21

Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21 📱 +48 515 388 172

🌍 Naleśnikarnia Lemon

Piwiarnia Warka

Adres: ul. Chłodna 2, Suwałki

ul. Chłodna 2, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 14-02, Sobota 14-02, Niedziela 14-02

Poniedziałek - Piątek 14-02, Sobota 14-02, Niedziela 14-02 📱 +48 666 468 842

🌍 Piwiarnia Warka

Pizzeria Fantazja

Adres: ul. Waryńskiego 21, Suwałki

ul. Waryńskiego 21, Suwałki Godziny otwarcia : Pon - Czw 10 - 21, Piątek 10 - 22, Sobota 10 - 22, Niedz i Święta 12 - 21

Pon - Czw 10 - 21, Piątek 10 - 22, Sobota 10 - 22, Niedz i Święta 12 - 21 📱 +48 87 565 37 49

🌍 Pizzeria Fantazja

Pizzeria PINOKIO

Restauracja OPEN Suwalszczyzna

Adres: ul. Noniewicza 71 a, Suwałki

ul. Noniewicza 71 a, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-22, Sobota 10-22, Niedziela 10-22

Poniedziałek - Piątek 10-22, Sobota 10-22, Niedziela 10-22 📱 +48 87 777 70 07

🌍 Restauracja OPEN Suwalszczyzna

Bar Ratuszowy (w Urzędzie Miejskim)

Restauracja Rozmarino

Adres: ul. T. Kościuszki 75, Suwałki

ul. T. Kościuszki 75, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-22, Sobota 10-22, Niedziela 10-22

Poniedziałek - Piątek 10-22, Sobota 10-22, Niedziela 10-22 📱 +48 87 563 24 00

🌍 Restauracja Rozmarino

Sayuri Sushi

Wół I Buła

Adres: ul. Noniewicza 33, Suwałki

ul. Noniewicza 33, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-23

Poniedziałek - Piątek 12-23, Sobota 12-23, Niedziela 12-23 📱 +48 733 947 331

🌍 Wół I Buła

Obiadkowo

Adres: ul. Krótka 61, Suwałki

ul. Krótka 61, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-17, Sobota 10-17, Niedziela 10-17

Poniedziałek - Piątek 10-17, Sobota 10-17, Niedziela 10-17 📱 +48 572 614 053

🌍 Obiadkowo

Gastronomia M. Syryca

Bar „U Krystyny”

Bar suwalski

Adres: ul. Mickiewicza 5, Suwałki

ul. Mickiewicza 5, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-18, Niedziela 9-18

Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-18, Niedziela 9-18 📱 +48 514 632 830

🌍 Bar suwalski

Browar Północny

Adres: ul. Noniewicza 42 lok. 1, Suwałki

ul. Noniewicza 42 lok. 1, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 09-01, Sobota 09-01, Niedziela 09-01

Poniedziałek - Piątek 09-01, Sobota 09-01, Niedziela 09-01 📱 +48 660 704 444

🌍 Browar Północny

Azumi Sushi

Adres: ul. Chłodna 3A, Suwałki

ul. Chłodna 3A, Suwałki Godziny otwarcia : poniedziałek: 13.00 – 21.00, Wtorek – czwartek: 12.00 – 21.00, Piątek: 12.00 – 23.00, Sobota: 12.00 – 23.00, Niedziela 13.00 – 21.00

poniedziałek: 13.00 – 21.00, Wtorek – czwartek: 12.00 – 21.00, Piątek: 12.00 – 23.00, Sobota: 12.00 – 23.00, Niedziela 13.00 – 21.00 📱 +48 511 600 277

🌍 Azumi Sushi

Al Capone Pizza

Adres: ul. T. Kościuszki 76, Suwałki

ul. T. Kościuszki 76, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-23.45, Sobota 12-23.45, Niedziela 12-23.45

Poniedziałek - Piątek 12-23.45, Sobota 12-23.45, Niedziela 12-23.45 📱 +48 539 447 744

🌍 Al Capone Pizza

Bar „Garnuszek”

Adres: ul. Chłodna 5, Suwałki

ul. Chłodna 5, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-18, Sobota 10-18, Niedziela 10-18

Poniedziałek - Piątek 10-18, Sobota 10-18, Niedziela 10-18 📱 +48 575 327 583

🌍 Bar „Garnuszek”

Pizzeria Da Grasso

Adres: ul. Pułaskiego 30, Suwałki

ul. Pułaskiego 30, Suwałki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-21, Sobota 10-21, Niedziela 10-21

Poniedziałek - Piątek 10-21, Sobota 10-21, Niedziela 10-21 📱 +48 504 907 918

🌍 Pizzeria Da Grasso

Łomża

Pizzeria "Gruby Benek"

DaGrasso

Adres: ul. Wojska Polskiego 38a, Łomża

ul. Wojska Polskiego 38a, Łomża Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 11.00-22.00, Sobota 11.00-22.00, Niedziela 11.00-22.00

Poniedziałek - piątek 11.00-22.00, Sobota 11.00-22.00, Niedziela 11.00-22.00 📱 +48 504 895 093

📧 lomza9@dagrasso.biz

🌍 DaGrasso

Koku sushi

oferuje szeroki wybór potraw tradycyjnej kuchni japońskiej

Adres: ul. Bema 21, Łomża

ul. Bema 21, Łomża Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-22

Poniedziałek - Piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-22 📱 +48 690 979 369

🌍 Koku sushi

Garage Grill & Bar

oferuje szeroki wybór potraw kuchni amerykańskiej Serwują dania z grilla: steki, burgery i żeberka bbq, a także meksykańskie Quesadille, ryby i owoce morza w różnych odsłonach, kanapki na ciepło, zupy, sałatki i desery.

Adres: Al. Legionów 141g , Łomża

Al. Legionów 141g , Łomża Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-19, Sobota 12-19, Niedziela 12-19

Poniedziałek - Piątek 12-19, Sobota 12-19, Niedziela 12-19 📱 +48 662 320 320

🌍 Garage Grill & Bar

Pizzeria Pelati

Adres: ul. Kazańska 6/1, Łomża

ul. Kazańska 6/1, Łomża Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-23, Sobota 10-23, Niedziela 10-23

Poniedziałek - Piątek 10-23, Sobota 10-23, Niedziela 10-23 📱 +48 86 215 20 80

🌍 Pizzeria Pelati

Cztery Pory Roku

oferuje szeroki wybór potraw włoskich

Adres: Al. Piłsudskiego 85, Łomża

Al. Piłsudskiego 85, Łomża Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-22, Sobota 11-22, Niedziela 11-22

Poniedziałek - Piątek 11-22, Sobota 11-22, Niedziela 11-22 📱 +48 86 473 74 73

🌍 Cztery Pory Roku

Pizzeria Biesiada u Sławka

Adres: ul. Nowogrodzka 8A , Łomża

ul. Nowogrodzka 8A , Łomża Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 13-22, Sobota 13-22, Niedziela 13-22

Poniedziałek - Piątek 13-22, Sobota 13-22, Niedziela 13-22 📱 +48 537 425 917

Frangos Burger & Grill House

Bar z hamburgerami

Augustów

Ogródek Pod Jabłoniami

Restauracja"Ogródek Pod Jabłoniami" to miejsce stworzone dla osób, które w życiu cenią dobry smak. Jedzenie to przede wszystkim przyjemność, przyjemność, którą najlepiej dzieli się w gronie znajomych i rodziny w miłej, kameralnej atmosferze. Ten wyjątkowy nastrój oraz świetnie przyrządzone, obfite dania sprawiają, że odwiedza nas tak dużo gości, których codziennie zabieramy w kulinarną podróż pełną smaku i zmysłowych wrażeń.

TAKI SUSHI

Adres: ul. Jonkajtysa 27, Augustów

ul. Jonkajtysa 27, Augustów Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 12.00-21.00, Sobota 12.00-22.00, Niedziela 12.00-21.00

Poniedziałek - piątek 12.00-21.00, Sobota 12.00-22.00, Niedziela 12.00-21.00 📱 +48 730 578 744

📧 takisushirestaurant@gmail.com

🌍 TAKI SUSHI

Pizzeria Gyros

Adres: Rynek Zygmunta Augusta 17, Augustów

Rynek Zygmunta Augusta 17, Augustów Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10.15 – 21.30, Sobota 10.15 – 21.30, Niedziela 10.15 – 21.30

Poniedziałek - Piątek 10.15 – 21.30, Sobota 10.15 – 21.30, Niedziela 10.15 – 21.30 📱 +48 87 643 49 30

🌍 Pizzeria Gyros

Restauracja pod Jabłoniami

Adres: Rybacka 3, Augustów

Rybacka 3, Augustów Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-22

Poniedziałek - Piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 12-22 📱 +48 516 025 660

🌍 Restauracja pod Jabłoniami

Szuflada Bistro

Adres: Księdza Skorupki 2c, Augustów

Księdza Skorupki 2c, Augustów Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-17, Sobota 10-17, Niedziela 10-17

Poniedziałek - Piątek 10-17, Sobota 10-17, Niedziela 10-17 📱 +48 519 189 858

🌍 Szuflada Bistro

Kręgielnia Garaż (pizzeria)

Restauracja & Pub Korona Augustów

Adres: Rynek Zygmunta Augusta 15, Augustów

Rynek Zygmunta Augusta 15, Augustów Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-20, Sobota 12-20, Niedziela 12-20

Poniedziałek - Piątek 12-20, Sobota 12-20, Niedziela 12-20 📱 +48 732 884 515

🌍 Restauracja & Pub Korona Augustów

Restauracja Ta Beata

Adres: Marii Konopnickiej 4A, Augustów

Marii Konopnickiej 4A, Augustów Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-17, Sobota 12-17, Niedziela 12-17

Poniedziałek - Piątek 12-17, Sobota 12-17, Niedziela 12-17 📱 +48 503 727 682

🌍 Restauracja Ta Beata

Hotel Warszawa

Adres: Zdrojowa 1, Augustów

Zdrojowa 1, Augustów Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-18, Niedziela 9-18

Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-18, Niedziela 9-18 📱 +48 503 727 682

🌍 Hotel Warszawa

Bielsk Podlaski

La Kura local

Jesteśmy małą lokalna firmą, która świadczy usługi gastronomiczne. W tym trudnym dla wszystkich momencie ograniczyliśmy naszą usługę jedynie do dowozow oraz odbiorów na terenie miasta w godzinach 9°°-15°° od poniedziałku do piątku.Zainteresuj się nasza oferta !!! Pełne menu oraz zdjęcia znajdziesz na naszej stronie na FB.Nasza praca to nasza pasja, kochamy to co robimy i staramy się zawsze !!! Cieszymy się uznaniem klientów, bo gdyby nie oni nasz biznes by nie przetrwał.Prosimy o wsparcie dla małych lokalnych firm dla których praca to całe ich dotychczasowe życie ????

Adres: ul. Kazimierzowska 3b, Bielsk Podlaski

ul. Kazimierzowska 3b, Bielsk Podlaski Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 9°°-15°°

Poniedziałek - piątek 9°°-15°° 📱 +48 608 488 802

📧 lakura.local@gmail.com

RESTAURACJA PODLASIANKA

Adres: ul. Mickiewicza 37, Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 37, Bielsk Podlaski Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-13

Poniedziałek - Piątek 10-13 📱 +48 85 730 96 00

🌍 RESTAURACJA PODLASIANKA

Zambrów

Central Park Zambrów

Adres: ul. Białostocka 19, Zambrów

ul. Białostocka 19, Zambrów Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 11.00-22.00, Sobota 11.00-22.00, Niedziela 12.00-22.00

Poniedziałek - piątek 11.00-22.00, Sobota 11.00-22.00, Niedziela 12.00-22.00 📱 +48 575 762 714

📧 central.park.zam@gmail.com

Grajewo

Dagrasso Grajewo

Hajnówka

Trattoria kuchnia polsko-włoska

Trio pizza, grill & bar

Adres: ul. Armii Krajowej 14, Hajnówka

ul. Armii Krajowej 14, Hajnówka Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 12:00- 21:00, Sobota 12:00- 22:00, Niedziela 12:00 - 21:00

Poniedziałek - piątek 12:00- 21:00, Sobota 12:00- 22:00, Niedziela 12:00 - 21:00 📱 +48 600 700 225

🌍 Trio pizza, grill & bar

Siemiatycze

Lepirożek

Adres: ul. T. Kościuszki 86, Siemiatycze

ul. T. Kościuszki 86, Siemiatycze Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10.00-16.00

Poniedziałek - piątek 10.00-16.00 📱 +48 502 671 796

📧 kasiabeza6822@gmail.com

Wysokie Mazowieckie

Kawiarnia pod Chmurką

Adres: ul. 1000-lecia 10, Wysokie Mazowieckie

ul. 1000-lecia 10, Wysokie Mazowieckie Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 7:30-19:00, Sobota 10:00-14:00, Niedziela 13:00-19:00

Poniedziałek - piątek 7:30-19:00, Sobota 10:00-14:00, Niedziela 13:00-19:00 📱 +48 507 500 322

📧 kawiarniapodchmurka@gmail.com

Supraśl

PROWINCJA

Adres: Piłsudskiego 11, Supraśl

Piłsudskiego 11, Supraśl Godziny otwarcia : wtorek-piatek 11-18, Sobota 11-18, Niedziela 11-18

wtorek-piatek 11-18, Sobota 11-18, Niedziela 11-18 📱 +48 537 076 046

🌍 PROWINCJA

Brańsk

Ziemia Brańska Gospoda

Adres: ul. Rynek 8, Brańsk

ul. Rynek 8, Brańsk Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 11.00-16.00, Sobota 11.00-16.00,

Poniedziałek - piątek 11.00-16.00, Sobota 11.00-16.00, 📱 +48 606 260 732

📧 dorota7127@wp.pl

Mała Gastronomia Gniazdko

Adres: ul.Rynek 25/1, Brańsk

ul.Rynek 25/1, Brańsk Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 9.00-21.00, Sobota 10.00-22.00, Niedziela 11.00-21.00

Poniedziałek - piątek 9.00-21.00, Sobota 10.00-22.00, Niedziela 11.00-21.00 📱 +48 531 219 976

📧 gniazdkomg@wp.pl

powiat białostocki

SANDWICZERIA U ADRIANA

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 5 (Niewodnica Korycka), powiat białostocki

ul. Tadeusza Kościuszki 5 (Niewodnica Korycka), powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 7-16

Poniedziałek - Piątek 7-16 📱 +48 507 446 333

🌍 SANDWICZERIA U ADRIANA

KEBABOWO

Adres: Horodniany 13 (obok Biedronki), powiat białostocki

Horodniany 13 (obok Biedronki), powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9-19, Sobota 9-15

Poniedziałek - Piątek 9-19, Sobota 9-15 📱 +48 537 896 058

🌍 KEBABOWO

RODZINNA PIZZA STANISŁAWOWO

Adres: Stanisławowo 22d, powiat białostocki

Stanisławowo 22d, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 13-21, Sobota 13-22, Niedziela 13-20

Poniedziałek - Piątek 13-21, Sobota 13-22, Niedziela 13-20 📱 +48 500 435 083

🌍 RODZINNA PIZZA STANISŁAWOWO

PIZZERIA U RAFALSKIEGO

Adres: ul. Kościelna 58c, powiat białostocki

ul. Kościelna 58c, powiat białostocki Godziny otwarcia : poniedz.-czwartek 10-22, piatek 10-00, Sobota 10-00, Niedziela 10-22

poniedz.-czwartek 10-22, piatek 10-00, Sobota 10-00, Niedziela 10-22 📱 +48 795 905 374

🌍 PIZZERIA U RAFALSKIEGO

BISTRO W CISACH

Adres: Nadawki 1a, powiat białostocki

Nadawki 1a, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-17

Poniedziałek - Piątek 11-17 📱 +48 533 703 139

🌍 BISTRO W CISACH

SAVONA CHOROSZCZ

Adres: Henryka Sienkiewicza 27 C, powiat białostocki

Henryka Sienkiewicza 27 C, powiat białostocki Godziny otwarcia : poniedziałek-środa 11-23, czwartek 11-00:00, Sobota 11-00, Niedziela 12-23

poniedziałek-środa 11-23, czwartek 11-00:00, Sobota 11-00, Niedziela 12-23 📱 +48 576 067 496

🌍 SAVONA CHOROSZCZ

­Sala Bankietowa i pokoje gościnne Kalinowski

oferuje dania obiadowe

Karczma pod Sokołem

oferuje szeroki wybór potraw kuchni polskiej

Adres: ul. Grodzieńska 51, powiat białostocki

ul. Grodzieńska 51, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12-21, Sobota 12-21, Niedziela 12-21

Poniedziałek - Piątek 12-21, Sobota 12-21, Niedziela 12-21 📱 +48 85 711 71 05

🌍 Karczma pod Sokołem

SERCE Polski Dom Rodzinny

oferuje szeroki wybór dań obiadowych

Adres: ul. Kryńska 41 16-100 Sokółka, powiat białostocki

ul. Kryńska 41 16-100 Sokółka, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9-21, Sobota 9-21, Niedziela 9-21

Poniedziałek - Piątek 9-21, Sobota 9-21, Niedziela 9-21 📱 +48 85 711 73 69

🌍 SERCE Polski Dom Rodzinny

Pizzeria Peperoni

oferuje włoskie dania

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 12A, powiat białostocki

ul. Bohaterów Monte Cassino 12A, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-23, Sobota 10-23, Niedziela 10-23

Poniedziałek - Piątek 10-23, Sobota 10-23, Niedziela 10-23 📱 +48 573 257 189

🌍 Pizzeria Peperoni

Pizzeria Robertino

oferuje dania kuchni włoskiej

Adres: ul. Ściegiennego 9, powiat białostocki

ul. Ściegiennego 9, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-00, Sobota 11-00, Niedziela 11-00

Poniedziałek - Piątek 11-00, Sobota 11-00, Niedziela 11-00 📱 +48 502 671 822

🌍 Pizzeria Robertino

Amnesia Pizza & Pub

oferuje dania barowe i pizzę

Adres: Plac Kościuszki, powiat białostocki

Plac Kościuszki, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-02, Sobota 11-02, Niedziela 11-02

Poniedziałek - Piątek 11-02, Sobota 11-02, Niedziela 11-02 📱 +48 609 648 750

🌍 Amnesia Pizza & Pub

„Kuchcik”, usługi cateringowe

oferuje dania obiadowe

Adres: ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, powiat białostocki

ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-16, Sobota 11-16, Niedziela 11-16

Poniedziałek - Piątek 11-16, Sobota 11-16, Niedziela 11-16 📱 +48 509 047 459

🌍 „Kuchcik”, usługi cateringowe

Restauracja Zacisze

oferuje dania obiadowe, przekąski

Adres: ul. 3 maja 17a, powiat białostocki

ul. 3 maja 17a, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 8-16, Sobota 8-16, Niedziela 8-16

Poniedziałek - Piątek 8-16, Sobota 8-16, Niedziela 8-16 📱 +48 511 587 187

🌍 Restauracja Zacisze

Bistro u Matczaka

oferuje dania obiadowe

Adres: ul. Piłsudskiego 3, powiat białostocki

ul. Piłsudskiego 3, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9-16, Sobota 9-16, Niedziela 9-16

Poniedziałek - Piątek 9-16, Sobota 9-16, Niedziela 9-16 📱 +48 85 711 78 37

🌍 Bistro u Matczaka

Państwa Miasta Food

oferuje dania barowe

Adres: Osiedle Centrum 20, powiat białostocki

Osiedle Centrum 20, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21

Poniedziałek - Piątek 11-21, Sobota 11-21, Niedziela 11-21 📱 +48 85 555 85 55

🌍 Państwa Miasta Food

Kebabownia U TUSI

oferuje dania typu fast food

Adres: 1 Maja 40, powiat białostocki

1 Maja 40, powiat białostocki Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10-18, Sobota 10-18, Niedziela 10-18

Poniedziałek - Piątek 10-18, Sobota 10-18, Niedziela 10-18 📱 +48 883 030 636

🌍 Kebabownia U TUSI

Kleosin

Gorący Trójkąt

Adres: ul. Zambrowska 18, Kleosin

ul. Zambrowska 18, Kleosin Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10:00-23:00, Sobota 10:00-01:00, Niedziela 10:00-00:00

Poniedziałek - piątek 10:00-23:00, Sobota 10:00-01:00, Niedziela 10:00-00:00 📱 +48 730 097 001

📧 goracytrojkat@gmail.com

🌍 Gorący Trójkąt

Białowieża

Restauracja Pokusa

Białystok Zaścianki

Bar Zaścianki

Giby

Restauracja Tabaczarnia

