WORD Białystok. Od 27 kwietnia ponownie egzamin na prawo jazdy (zdjęcia)

- Apelują do nas ośrodki szkolenia kierowców, które realizowały kursy unijne, i ze względu na brak egzaminu mają zamrożone środki. Apelują do nas sami kierowcy - tłumaczy dyrektor Sarosiek. - Mieliśmy coraz więcej podań o przeprowadzenie egzaminów w związku ze szczególną sytuacją losową. Ludzie tracą pracę. Chcą się przekwalifikować, zdobyć nową. Kompetencja do prowadzenia pojazdów różnych kategorii jest potrzebna do funkcjonowania na rynku pracy. Zatrudnienie zapewnia branża transportowa, przewóz towarów. Tam ciągle szuka się jeszcze rąk do pracy. Ponad to spora część osób potraciła prawo jazdy np. za punkty karne. Odczekała trzy miesiące. Teraz kończą się im środki do życia i sytuacja stała się dramatyczna.

Te przykłady szczególnej sytuacji losowej to np.: groźba utraty pracy, szansa zatrudnienia, konieczność opieki nad osobą niesamodzielną, z grupy ryzyka itd. Mimo, że WORD przy ul. Wiewiórczej był nieczynny, do teraz z tych wyjątkowych przyczyn przeegzaminowano ponad 20 osób z całej Polski, których podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Egzaminy w tym "trybie" białostocki Ośrodek zorganizuje jeszcze 23 i 24 kwietnia.

Tymczasem od 27 kwietnia WORD wraca do pracy. Egzaminowanie będzie dotyczyć wszystkich kategorii. Zapisy w Biurze Obsługi Klienta ruszą od środy 22 kwietnia. Pierwszeństwo mają osoby, których egzaminy teoretyczne i praktyczne odwołano z powodu epidemii. A tych od zamknięcia Ośrodka 17 marca, mogło być nawet kilkanaście tysięcy. Grafiki i ramówki są dopiero tworzone. Zapewne nie uda się przeprowadzić dziennie tylu egzaminów, ile zazwyczaj. Wiąże się to m.in. z zarezerwowaniem czasu na odkażanie pojazdów po każdym egzaminie.

