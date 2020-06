Wirtualny PKO Białystok Półmaraton zakończony. Zobacz, kto wziął w nim udział (zdjęcia)

Od 2013 roku, maj nieprzerwanie kojarzy się biegaczom z PKO Białystok Półmaratonem. Jednak tym razem koronawirus nie pozwolił, by to podlaskie święto sportu doszło wiosną do skutku.

Już w połowie marca, organizatorzy ogłosili, że w trosce o bezpieczeństwo biegaczy i kibiców, wydarzenie zostaje przeniesione na inny termin. Będzie to niedziela, 8 listopada. W ramach wydarzenia odbędzie się Bieg Śniadaniowy, PKO Bieg na 5 oraz PKO Bieg Juniora.

Jednak członkowie Fundacji Białystok Biega, organizującej ten największy biegiem wschodniej Polski, nie chcieli pozostawić biegaczy z niczym. Postanowili ze wydarzenie odbędzie się wirtualnie.

Każdy biegacz mógł sam zdecydować gdzie, kiedy i w jakim tempie będzie biegał. Jedynym wymogiem było pokonanie dystansu 21,1 km w przedziale czasowym 8-24 maja 2020. Można było biegać na raty, lub zrobić wymaganą odległość na raz.