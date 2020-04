Wiosna 2020 w Akcent Zoo w Białymstoku. Co robią zwierzęta? [zdjęcia]

Akcent Zoo w Białymstoku to jedna z ulubionych rodzinnych i rekreacyjnych atrakcji Białegostoku. Niestety, w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem nie wejdziecie więc, by pospacerować i pooglądać zwierzaki. Ale są one pod stałą opieką pracowników - dwóch zespołów pracujących na zmiany.