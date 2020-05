Węzeł intermodalny w Białymstoku. Pasaż podziemny zamiast tunelu

Węzeł intermodalny to sztandarowa inwestycja drogowa w śródmieściu Białegostoku. Zakłada budowę centrum przesiadkowego w okolicach dworców PKP i PKS oraz przebudowę kilkunastu ulic i skrzyżowań. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Na jezdniach zostaną wytyczone buspasy dla autobusów BKM.

Zwraca w niej jednak uwagę na drugą stronę rezygnacji z budowy tunelu.

- PKP zbuduje w efekcie od strony ul. Świętego Rocha zejście z peronów, które doprowadzą do ściany. Miasto nie przewiduje budowy tunelu dla pieszych i drogi dla rowerów - pisze radna. - Po zdemontowaniu istniejącej kładki spowoduje to w niedalekiej przyszłości utrudnienia komunikacyjne.

Domaga się od prezydenta rozwiązanie tego problemu.

- Optymalnie byłoby, aby był to naturalny ciąg rowerowo-pieszy bez schodów, z łagodnym obniżeniem się jezdni z obu stron torów, który połączy obie części miasta tworząc ciąg z ulicą Świętego Rocha - podsumowuje Agnieszka Rzeszewska.

Okazuje się, że choć miasto zrezygnowało z budowy wielkiego tunelu dla autobusów, to nadal myśli o przeprawie pod torami dla pieszych i rowerzystów. Tak wynika z odpowiedzi sekretarza miasta na interpelację radnej. Jej obawy o drogę prowadzącą do ściany uważa za nieuzasadnione. A stwierdzenie, że miasto nie przewiduje budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów uważa za "fake newsa". Bo zostały podjęte kroki zmierzające do takiej inwestycji.