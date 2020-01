Ważne zmiany, jakie weszły w życie w rozliczeniach podatkowych od 1 stycznia

Ministerstwo Finansów

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 - możemy to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Nowy jest też termin składania PIT-28 za 2019 rok - możemy go zrobić od 15 lutego do 2 marca 2020 roku. Z kolei dopłatę wniesiemy już na indywidualny mikrorachunek podatkowy, który należy wygenerować na stronie podatki.gov.pl