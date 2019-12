Walka ze smogiem w Białymstoku. Są już mandaty! Miasto wysyła ulotki, a smogobus przeprowadził już około 200 kontroli

Smogobus to mobilne laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt do pomiarów poziomu zanieczyszczeń. Na jego pokładzie są czujniki, analizatory oraz kamera. Kamera umieszczona jest na dachu, na teleskopowym 3,5 metrowym maszcie. Może znaleźć się na wysokości 6,5 m, dzięki czemu strażnicy obserwują całą okolicę. Sprawdzają na przykład, czy ktoś nie emituje w danym rejonie zbyt dużej ilości dymu i czy jego kolor nie wskazuje na spalanie odpadów.

– Przypominamy, że za spalanie śmieci w domowym piecu można otrzymać mandat w wysokości 500 zł lub grzywnę do 5 tys. zł. Ze względu na zagrożenie smogowe apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie prawa i ostrzegamy przed spalaniem odpadów – mówi zastępca prezydenta Adam Musiuk.

Od początku sezonu grzewczego do strażników miejskich wpłynęło od mieszkańców ponad 400 zgłoszeń dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy. Funkcjonariusze interweniowali na bieżąco – smogobus wyposażony w specjalistyczny sprzęt wykonał ponad 170 pomiarów pyłu. W tym czasie przejechał 4,7 tys. kilometrów. Podczas kontroli funkcjonariusze stwierdzili 11 nieprawidłowości. Nałożyli 9 mandatów karnych, a w dwóch przypadkach udzielili pouczeń.

O tym, że nie wolno palić np. plastiku, starych ubrań i opon przypomną białostoczanom specjalne ulotki. Te trafiają właśnie do 18 tysięcy domów jednorodzinnych. Można się z nich dowiedzieć m.in. co można spalać w przydomowych piecach (węgiel, czyste drewno, odpady z kory i korka, czyste trociny i ścinki drewna), a co jest zakazane i jak smog wpływa na zdrowie.