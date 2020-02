Walentynki 2020. Most zakochanych w Białymstoku. Zobacz, czy kłódek przybywa [ZDJĘCIA]

Białystok. Od 1 marca podwyżka cen biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych. E-bilet będzie tańszy [ZDJĘCIA]

Władze miasta zachęcają do korzystania z białostockiej karty miejskiej. To opłacalne, bo od 1 marca papierowy bilet normalny będzie droższy od elektronicznego o złotówkę. Natomiast już od 1 kwietnia we wszystkich autobusach będą zamontowane biletomaty. Będzie można płacić za pomo...