W marcu 2020 wzrosła liczba zgonów w Białymstoku

Sprawdziliśmy, jak kształtują się tegoroczne statystyki. Okazuje się, że w marcu 2020 roku zmarło w Białymstoku 355 osób, w lutym 312, a pierwszym miesiącu 2020 roku – 325. Z kolei rok wcześniej tych zgonów było: w styczniu 352, w lutym 340, a w marcu 307. Z tego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku przyrost liczby zgonów zanotowano jedynie w marcu.

- Co do średniej wieku osób zmarłych, to Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku nie prowadzi takiej statystyki, ani nie ma możliwości tego badać. Nie jest też prowadzona kwalifikacja przyczyn tych zgonów, ani też podział ze względu na płeć - wyjaśnia Kamila Bogacewicz, z biura prasowego magistratu.