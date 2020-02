W Białymstoku trudno o tanią działkę. Ludzie chcą budować domy, bo jest to tańsze niż kupno mieszkania. Sprawdź oferty działek[ZDJĘCIA]

Nieruchomości przy istniejącej inflacji i nieopłacalnym lokowaniu pieniędzy w bankach wciąż są w czołówce najbardziej opłacalnych inwestycji . Do tego coraz więcej osób decyduje się na posiadanie własnego domu. To opłacalna i bezpieczna inwestycja. Budowa domu jest tańsza niż zakup mieszkania od dewelopera i dlatego coraz więcej osób szuka działki budowlanej i chce postawić na niej budynek mieszkalny. Osobom szukającym działek podpowiadają, aby oglądali grunty zimą i wiosną, ponieważ wtedy są one mniej atrakcyjne wizualnie, a to jest argumentem do negocjacji ceny.

Białystok. Mieszkania z drugiej ręki w ciągu roku podrożały o kilkanaście procent. Sprawdź ceny

Kupno działki w zimie to okazja, aby przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych, załatwić wszystkie pozwolenia, wpisy do Księgi wieczystej oraz uzgodnić termin z ekipą budowlaną. Postawienie domu jednorodzinnego – od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do chwili wprowadzenia się do domu – zajmuje średnio ponad 20 miesięcy - wynika z raportu Polskie budowanie, przygotowanego na zlecenie SILKA YTONG. Najczęściej proces budowy rozkłada się na dwa sezony – pierwszy rok poświęca się na postawienie budynku w stanie zamkniętym surowym, a drugi na wykończenie wnętrza.

Średnia cena ofertowa metra kwadratowego działki budowlanej dla całego województwa podlaskiego w grudniu 2019 r. wyniosła 98 zł/mkw. Najdroższe były parcele o powierzchni do 800 mkw. – kosztowały one średnio 267 zł/mkw. Za 1 mkw. działki o powierzchni od 800 do 1200 mkw. płaciło się 132 zł. Natomiast przy powierzchni 1200-2000 mkw. średnia cena oscylowała na poziomie 92 zł/mkw.